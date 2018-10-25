あす10月26日（金）の沖縄県内の主なイベント

※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

■アート・展覧会

ボタンの会 水墨画４人展（沖縄銀行本店）▼沖縄の美術シリーズ７「宮城健盛展」（県立博物館・美術館、～２８日）▼きらきらひかる展（浦添市美術館、～２８日）▼迎里正光 陶芸展（青砂工芸館、～２８日）▼石川竜一・多和田真人「Ｂｏｎ Ｖｏｙａｇｅ」（午後４時、ＰＩＮ－ＵＰ、～２８日）▼ブルース・オズボーン「親子の写真展」（プラザハウス、～２８日）▼特集展示 １０・１０空襲（那覇市歴史博物館、～２９日）▼毛遊びコンサート写真展（正午、おんがく村、～２９日）▼黄金の佇まい展（リウボウ美術サロン、～２９日）▼発掘調査速報展（与那原町コミュニティーセンター、～２９日）▼平敷兼七と伊禮若奈『永』とこしえ（平敷兼七ギャラリー、～３０日）▼写真展『或る日の私のおきなわ Ｅｒｏｓ＆Ｅｎｅｒｇｙ』（ＲＹＣＯＭ ＡＮＴＨＲＯＰＯＬＯＧＹ、～１１月４日）▼モンパチ展（県立博物館・美術館、～１１月５日）▼沖縄県の水中遺跡・沿岸遺跡（県立埋蔵文化財センター、～１１月２５日）▼骨からわかる古代人の食べ物（浦添市歴史にふれる館、～１１月３０日）▼企画展「伊良波ゆかりの組踊『雪払』」（豊見城市歴史民俗資料展示室、～１２月２日）▼守れ！琉球の宝～琉球関係文化財収集初お披露目展～（首里城公園、～１２月１３日）▼沈黙の声を聴く～沖縄の日本軍慰安所と米軍の性暴力パネル展（沖縄愛楽園交流会館、～１２月１５日）