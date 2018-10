■「アルテイルNEO」サービス開始!

「アルテイルNEO」は、2018年10月25日(木)11:00からIOS・Androidにてサービスを開始いたしました。本作は、「デッキがすべて手札」「先攻後攻がない」「ライフポイントは自分で決める」等といった独特な特徴がある戦略性の高いボードゲーム型のカードゲームです。自由度が高いデッキ構築や、幅広い戦略により今まで体感したことのない深い駆け引きが楽しめる内容となっております。

またカードゲームでありながら、キャラクター1人ひとりに物語があります。ラヴァ―トと呼ばれるファンタジーな世界を舞台に、キャラクター同士の思惑や陰謀が複雑に絡み合う群像劇も目が離せません。本格カードバトルや奥深いストーリーが楽しめる「アルテイルNEO」を是非お楽しみください!

■事前登録者数、報酬内容確定!

「アルテイルNEO」は事前登録者数10万人を突破し、BASICカードパック20パックとSRの「守護騎士団長「アイギナ」」と最高レアリティの「混沌の美女「アンナローゼ」」を配布いたします。さらにチュートリアルを突破いたしますと報酬としてさらに、BASICカードパック20パックがプレゼントされます。事前登録者数報酬とチュートリアル突破報酬はプレゼントボックスにて受け取ることができます。合計40パックを手に入れて、たくさんのカードを手に入れよう!

※事前登録をしていなかった方も事前登録者数報酬を受け取ることができます。

■豪華声優陣サイン色紙が当たるT witter キャンペーン開催!

「アルテイルNEO」サービス開始を記念して豪華声優陣サイン色紙が当たる「Twitterキャンペーン」を実施いたします。「アルテイルNEO」の公式Twitterアカウント(@alteilneo)をフォローし、期間中に対象のツイートをリツイートした方の中から抽選で、豪華声優陣サイン色紙をプレゼントいたします。

実施期間:2018年10月25日(木)15:00~2018年11月13日(火)12:00

概要

「アルテイルNEO」の公式Twitterアカウント(@alteilneo)をフォローし、対象ツイートをリツイートすると、キャラクターボイスを担当する「小倉唯」さん、「鳥海浩輔」さんの直筆サイン色紙が抽選で合計4名様に当たります。

Twitterキャンペーンの詳細ページ

https://alteilneo.com/t_campaign/?PR01

■アルネオ動画投稿キャンぺーン

「アルテイルNEO」は、「アルテイルNEO」に関連した動画を投稿することで、合計30名のお客様に、「Google Playカード」または「iTunesカード」がもらえる「YouTube動画キャンペーン」を開催いたしました。正式サービスが始まった「アルテイルNEO」の動画を投稿して豪華賞品を手に入れよう!

開催期間:2018年10月25日(木)11:00~2018年12月3日(月)23:59

応募方法

Step1:アルテイルNEO公式Twitterをフォローする

Step2:YouTubeへ動画を投稿

Step3:TwitterにYouTubeで投稿した動画のリンクとハッシュタグ「みんなで創るアルテイル」をつけて投稿

プレゼント内容

GM賞:「アルテイルNEO」のGMが選んだ動画を投稿してくれた10名の方に「Google Playカード」または「iTunesカード」1万円分をプレゼント

応募者から抽選:「動画投稿キャンペーン」にご参加いただいた方の中から抽選で20名の方に「Google Playカード」または「iTunesカード」5千円分をプレゼント

アルテイルNEO動画投稿キャンペーン特設ページ

https://alteilneo.com/movie_cp/second/?PR=01

アルテイルNEO iOS版ダウンロード

アルテイルNEO Android版ダウンロード

(C) Coreedge Inc / (C) So-net Game Studio Limited