■ハロウィン仮装姿の新ジョブが登場「演者達ノ宴ガチャ」を開始

ハロウィン仮装姿のシンデレラ(CV:喜多村英梨)と人魚姫(CV:能登麻美子)の新ジョブが登場する「演者達ノ宴ガチャ」を開始。「シンデレラ/ハロウィン」はSS武器「卑劣の狼弦」を獲得すると解放、「人魚姫/ハロウィン」はSS武器「悲哀の狩弓」を獲得すると解放される。

また、ピックアップ武器「卑劣の狼弦」「悲哀の狩弓」「魂喰の薄鎌」「獣魔条文」は同時開催中のイベント「欺瞞ト狂乱ノ収穫祭」の特効効果付き武器。「演者達ノ宴ガチャ」は、ステップアップガチャとなっており、ガチャを引く毎にステップが進み、上のステップに進むほどピックアップ武器の出現率が上昇する。

シンデレラ/ハロウィン

人魚姫/ハロウィン

開催期間

2018年10月25日(木)16:00~2018年11月6日(火)14:59

■「人狼」×「ハロウィン」をテーマにした新イベント「欺瞞ト狂乱ノ収穫祭」を開始

「人狼」×「ハロウィン」をテーマとした新イベント「欺瞞ト狂乱ノ収穫祭」を開始。今回のイベントでは「シンデレラ(CV:喜多村英梨)」と「人魚姫(CV:能登麻美子)」のイベントオリジナルシナリオをフルボイスで楽しめる。

イベントエリアに登場するナイトメアを狩り「ハロウィンメダル」を集めよう。集めたハロウィンメダルは専用のメダル交換所で、ナイトメアや武器などの豪華アイテムと交換が可能。

また、ギルドメンバーと協力する「イベントミッション」の他にもハロウィンメダルを集める達成報酬を追加。イベントの達成報酬は「個人達成報酬」と「ギルド達成報酬」があるので、ギルドメンバーと協力してより多くのハロウィンメダルを集めよう。

開催期間

2018年10月25日(木)16:00~2018年11月6日(火)14:59

■ナイトメア付き魔晶石キャンペーンを開始

SSナイトメア「南瓜ノ眷属スカーレット」がおまけて付いてくる魔晶石を販売開始。「南瓜ノ眷属スカーレット」のモノガタリ召喚スキルは風属性を強化するスキルのため、主に水属性のナイトメアが登場する「欺瞞ト狂乱ノ収穫祭」で有効効果となる。

商品内容

魔晶石500個+ナイトメア(南瓜ノ眷属スカーレット)

開催期間

2018年10月25日(木)16:00~2018年10月31日(水)23:59

SINoALICE iOS版ダウンロード

SINoALICE Android版ダウンロード

(C) 2017, 2018 Pokelabo Inc./SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.