神出鬼没な2人組の怪盗「ツインズ」となって、さまざまなステージに潜入し、華麗にお宝を盗み出そう!潜入では「声の掛け合い」が攻略のカギ!「私はこっちを探すね!」「そっちに敵が向かったよ!」と2人で情報を伝え合って、厳重な警備を掻い潜れ!

「おすそわけプレイ」「カンタン操作」「1人用モード搭載」

「Joy-Con」を分け合うことでダウンロードしたらすぐに2人プレイが可能!キャラクターの移動とボタン1つのみのカンタン操作なので、普段ゲームを遊ばない人でも安心!2人協力プレイだけでなく1人で遊べるステージも収録!

■「怪盗ツインズ」配信開始記念 20%OFFセール!を開催

配信開始から2018年11月26日(月)23:59まで、20%OFFの割引価格でお買い求めいただけます!

https://www.racjin.co.jp/twins/

