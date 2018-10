■「ドリームアローン -Dream Alone-」概要

ポーランドのインディーゲームデベロッパーが贈る、ダークメルヘンな「死にゲー」アクションゲームです。主人公イラを待ち受けるのは数々の過酷な死のトラップ…。イラは試練を乗り越え、生き抜けるのか!

■「秋の夜長にホラーゲームはいかが?「ドリームアローン」ハロウィンセール」概要

定価1,350円(税込)が期間限定で1,215円(税込)でお楽しみいただけます。

対象ソフト:ドリームアローン -Dream Alone-

開催期間:2018年10月25日0:00~10月31日23:59

(C) Fat Dog Games by Fat Dog Games S.A. with its registered office in Warsaw, Poland Localization support by Worker Bee Inc. Dream Alone and related rights TM/c of Fat Dog Games by Fat Dog Games S.A., used under license.