■すこぶる動くウサギと大冒険にいこう!

スタンプで大人気のシリーズ「すこぶる動くうさぎ」がゲームで走る!食べる!飛び回る!大好きなニンジンを頬張りながら、どこまでも走り続けるアクションゲームです。スタンプのうさぎとはまた違う、面白くてとっても可愛いウサギと一緒に冒険してみましょう!

どこまでも走るアクションゲーム

ニンジンを求めて洞窟や工場、遺跡にまで冒険!?爽快に走るウサギの動きに注目!

簡単操作でウサギと大冒険!

大好物のニンジンを食べながら、立ちはだかる障害物を避けて走ります。途中で魅せるキュートな振り返りに注目!ニンジンを食べるとスタミナが回復して遠くまで行くことができます。ウサギのスピードも速くなるので頑張って下さいね!

みんなとハイスコアを競い合おう!

大冒険が終わったらランキングで他のうさぎと勝負!1位を目指して遠くまで駆け抜けよう!

(C) 2018 DK Co., LTD.