明日配信スタート！『サブリナ: ダーク・アドベンチャー』のみどころを徹底紹介！

明日から独占配信が開始するNetflixオリジナルシリーズ『サブリナ: ダーク・アドベンチャー』。キーナン・シプカとロス・リンチが出演し、近年人気急上昇中で強豪がひしめく“ホラーアドベンチャー”の中でも、とりわけ高く注目されている作品。知っておくと作品をもっと楽しめるみどころをご紹介します。

明日から独占配信がスタートするNetflixオリジナルシリーズ『サブリナ: ダーク・アドベンチャー』。早くも批評サイトRotten Tomatoesには満足度91%という数値が!さらに“観たい率”は100%!ハロウィンシーズンというのも相まって注目度&期待度が高まっています!全10話から成るシーズン1。気になるそのストーリーは…

ハイスクールに通うサブリナは、人間界と魔界という2つの世界を生きるハーフの魔女。16歳の誕生日が近づくに連れて、大きな決断をしなければならない。家族のいる魔界か、それとも友人のいる人間界か…。これまでの人生をすべて捨て、闇の洗礼を受ける時が近づくが…。

彼女が住む街はリバーデイルの隣町“グリーンデール”。『リバーデイル』と『サブリナ: ダーク・アドベンチャー』は同じアーチー・コミックスが原作。世界観を共有しているため、『リバーデイル』にグリーンデールが登場したことも。アーチーを惑わせた女教師グランディが引っ越した先もグリーンデールでしたね。製作総指揮も同じであることから、早くもクロス・オーバーに期待が集まっています。

サブリナはこれまでに何度か映像化されてきた人気キャラクター。1971~1974年にアニメ『かわいい魔女サブリナ』、1999~2000年にアニメ『おちゃめな魔女サブリナ』が放送されました。さらに1996~2003年にはメリッサ・ジョーン・ハート主演の実写コメディ『サブリナ』が放送。日本でも放送され多くのファンを獲得しました。

すでにファンの中でイメージが確立された物語を再び作り上げるのは重圧が大きいもの。しかしそんな懸念を物ともせず、見事蘇ったのがNetflixオリジナルシリーズ『サブリナ: ダーク・アドベンチャー』なのです。

サブリナ/キーナン・シプカ

『MAD MEN マッドメン』のサリー・ドレイパー役で知られる弱冠18歳の女優。20代だったメリッサがサブリナを演じた1996~2003年の実写コメディ『サブリナ』に対し10代でサブリナを演じるシプカ。より原作の設定に近いキャスティングに喜ぶファンは多く、中には「完璧なサブリナ!」と絶賛する方も。

ハーヴィー/ロス・リンチ

ディズニー・チャンネルで放送されていた『オースティン&アリー』のオースティン・ムーン役で知られるロス・リンチ。兄弟や友人と結成したバンド「R5」のメンバーでもあり、特に若い世代から絶大なる支持を得ています。『オースティン&アリー』以来のTVシリーズレギュラー出演となる本作ではサブリナのボーイフレンド役を演じるとのこと。

そのほか『ワンダーウーマン』や『ショーン・オブ・ザ・デッド』のルーシー・デイヴィスや『ドクター・フー』のミッチェル・ゴメスも出演しています。

見事大役を射止めたシプカ。実は最初のスクリーン・テスト時、ブラウンのロングヘアだったそう。髪型を変えてからもう一度スクリーン・テストに来てくれないかと頼まれ、ブロンドのショートで挑んだところ見事、役を得ることができたのだとか。一方ロス・リンチは元々ブロンドヘアだったものの、そのままだとシプカとそっくりになってしまうためブラウンに染めるよう依頼されたとのこと。

ところで、サブリナの名物と言えば黒猫“セーレム”ですよね。1996~2003年の『サブリナ』での登場回数は多くサブリナとセーレムとの掛け合いが好きだった方も多いはず。しかし本作ではセーレムの登場回数は少なめ。というのもシプカがネコアレルギーだったから!製作総指揮を務めているロベルト・アギレー・サカサはセーレムを犬にすることも考えていたとか…

アメコミ原作の本作がアメコミ好きな人にハマるのは間違いないこと。

さらに学園/青春/恋愛/ホラー/ファミリー/スーパーナチュラル/ダークファンタジーなどなど色々な要素が融合しているので一度観はじめたらどんな人でもハマってしまうかも。さらに『リバーデイル』同様、実は親世代でも物語が展開してゆく点も隠れたみどころ。若者向けと思いきや以外にも親世代にグサッと刺さる内容が描かれているので、ぜひ身の回りにおすすめしまくってください。