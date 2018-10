EXPOSIÇÃO

12ª GRANDE EXPOSIÇÃO DE ARTE BUNKYO 2018

Onde: Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social – Bunkyo (Rua São Joaquim 381, Liberdade)

De 21 a 28/10/2018

Visitação: de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h; Sábado e domingo, das 10h às 17h (último dia, das 10h às 15h)

Informações: 11/3208-1755 e matsuri@bunkyo.org.br

NONOTAK – 次元 DIMENSÃO

Arquiteto e Músico Japonês Takami Nakamoto e a Ilustradora Noemi Schipfer

Curadoria: The Force

Onde: Japan House São Paulo (Avenida Paulista 52, Piso Térreo, Bela Vista)

De 02/10 a 06/01/2019Horário: Terça a sábado das 10h às 22h e Domingos e feriados das 10h às 18hIngresso: Entrada GratuitaInformações: www.japanhouse.jp/saopaulo

EXPOSIÇÃO ITINERANTEVARIAÇÃO E AUTONOMIA – AS GRAVURAS DE ARTISTAS JAPONESES CONTEMPORÂNEOS

Classificação: Livre

Ingresso: Entrada Gratuita em Todos os Estados

RecifeOnde: Torre Malakoff (Praça Artur Oscar, S/N, Recife Antigo)

De 01/11 a 25/11/2018

ARTE ATUAL – PROJETO CAVALO: QUADRIVIUM 8 PATAS

Adriano Motta, Cadu, Eduardo Berliner, Paulo Vivacqua

Onde: *Instituto Tomie Ohtake (Rua Coropés 88, Pinheiros) De 11/10 a 20/11/2018* Horário:* Dia 30/06 (11h às 15h) e 3ª a domingo das 11h às 20h Ingresso: *Entrada Gratuita Informações:* 11/2245-1900 ou www.institutotomieohtake.org.br

MINI-EXPOSIÇÃO SUMIÊ E SHODÔ: EXPRESSIVIDADES DO MOMENTO SINGULAR

Onde: Biblioteca Fundação Japão São Paulo (Av Paulista 52, 3º andar, Bela Vista)

De 18/09 a 30/10/2018

Horário: Terça à sexta das 10h30 às 19h30, e sábados, das 9h às 17h

Ingresso: Entrada Gratuita

Informações: 11/3141-0110 e biblioteca@fjsp.org.br

PAVILHÃO JAPONÊS – PARQUE DO IBIRAPUERA

Onde: Pavilhão Japonês (Parque do Ibirapuera – portão 10 – próx. ao Planetário e ao Museu Afro Brasil)

Visitação: quarta-feira, sábado, domingo e feriados

Horário: das 10h às 12h e das 13h às 17h

CINEMA

42ª MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA – SÃO PAULO/SP

Filme: ASSUNTO DE FAMÍLIA

Gênero: Drama

Duração: 2h01

Classificação: Livre

Dia 26/10/2018 – Horário: 18h40

Onde: Cinesesc – Sala 01 (Rua Augusta 2075, C Cesar)

Dia 27/10/2018 – Horário: 16h

Onde: Reserva Cultural – Sala 01 (Av Paulista 900, Bela Vista)

Filme: O VENTO DA TRISTEZA SOPRA

Gênero: Ficção

Duração: 88 min

Classificação: Livre

*ia 26/10/2018 – Horário: 17h*

*nde:** Circuito SPCine Paulo Emilio – CCSP (Av Vergueiro 1000)*

*ia 30/10/2018 – Horário: 19h*

*nde: **Circuito SPCine Olido (Av São João 473, Centro)*

MOSTRA DE FILMES JAPONESES – CURITIBA/PR

Onde: Cinemateca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti 1174, São Francisco, Curitiba/PR)

Datas e Horários:

31/10/2018 (quarta)

17h – *Asahi de Vancouver (Vancouver no Asahi) 19h30 – *Uma centelha de vida (Sansan)

01/11/2018 (quinta)

17h – *Minha vida em canção (Ayashii kanojo) 19h20 – *Uma promessa viva (Jinsei no yakusoku)

02/11/2018 (sexta)

14h – *Asahi de Vancouver (Vancouver no Asahi) 16h30 – *A tale of samurai cooking – A true love story (Bushi no kondate)

03/11/2018 (sábado)

14h – *Minha vida em canção (Ayashii kanojo) 16h20 – *Thermae Romae

BUNKYO CINEMA

Data: Primeira quarta-feira útil do mês, às 13h (07/11/2018)

Onde: Pequeno Auditório do Bunkyo (Rua São Joaquim 381, Liberdade)

Capacidade: 200 lugares

Ingressos: Gratuitos (ingressos serão distribuídos 30 minutos antes de cada sessão, respeitando a ordem de chegada)

Informações: 11/3208-1755 e www.bunkyo.org.br

EVENTO

KARAOKE-DANCE DO NIKKEY CULTURAL

Onde: NIKKEY CULTURAL II (Rua BARAO DE IGUAPE 135 2 ANDAR)

Dias TERÇA E QUINTA

Horário: 8h às 17h (Serve Almoço)

Informações: 11/99857-3845 com Iritsu

12º FESTIVAL DE CERAMICA DE CUNHA/SP

Onde: Casa Do Artesao (Rua Jose Arantes Filho 27, Parque Lavapes, Cunha/SP)

De 11/10 a 03/11/2018

Horário: Horario Comercial

Ingresso: Entrada Gratuita

Informações: 12/3111-1930

CHÁ KIMI NII – QUINTA ESSÊNCIA – CUNHA/SP

Onde: Galeria Café Quinta Essência (Travessa Paulo Virginio 10, Centro, Cunha/SP)

De 12/10 a 03/11/2018

Horário: Sextas e Sabados das 10h às 20h

Contato: 12/98122-5653

26º EXPO SÃO ROQUE 2018 – VINHOS E ALCACHOFRAS

Onde: Expo São Roque (Av Antonio Maria Picena 34, Bairro Junqueira, São Roque/SP)

Dias 27,28/10 e 02,03,04,10 e 11/11/2018

Horário: 9h às 19h

Ingresso: R$25,00 www.kleingressos.com.br

KARAOKÊ-DANCE NIKKEY CULTURAL

Pioneiro nessa atividade cujo objetivo é de proporcionar um ambiente familiar onde os freqüentadores cantam suas músicas preferidas e dançam ritmos como o chá chá chá , rumba, forro , samba e country. Todos os domingos Baile com Música ao Vivo.

Onde: Assoc. Cultural Tokushima Kenjin do Brasil (Av Dr Antonio Maria Laert 275, 100m do Metro Tucuruvi)

Dias 27 e 28/10/2018

Horário: Sábados Karaokê Dance das 8h às 16h e Domingos das 8h às 18h e das 18h às 22h Bailes com música ao vivo.

Informações: 11/99857-3845 com Iritsu

APRESENTAÇÕES MUSICAIS NO INSTITUTO TOMIE OHTAKE

Dia 27/10/2018 – às 17h30 – Apresentação OCAM

Onde: *Instituto Tomie Ohtake (Rua Coropés 88, Pinheiros) Ingresso: *Entrada Gratuita Informações:* 11/2245-1900 ou [institutotomieohtake.org.br](http://www.institutotomieohtake.org.br/)

WORKSHOP DE TAIKO COM HIKARIDAIKO

Onde: Clube Nipo (Setor de Clubes Sul Trecho 1 Lote 1 – 70200-001

Dia 27/10/2018

Horário: 14 às 18h

Ingresso: Entrada Gratuita

Informações: facebook.com/hikaridaiko.brasilia, hikaridaiko.brasilia@gmail.com, Jefferson 98182-1224 e Lucas 98199-4458

OPORTUNIDADE E CARREIRA – HARU NO KENSHU 2018

Onde: Shimane Kenjinkai (Rua da Rosas 86, Metro Praça da Árvore)

Dia 27/10/2018

Horário: 13h às 18h

Ingresso: R$10,00+Alimento não perecível (opcional)

Inscrições e Informações: www.asebex.org.br/oportunidades 11/5071-0082

UCHINAANCHU NO HI – JISEDAI NO UTAGE – FESTA DOS JOVENS

Onde: Assoc. Okinawa Kenjin do Brasil (Rua Dr Tomas de Lima 72, Liberdade)

Dia 28/10/2018

Horário: 15h

Ingresso: R$15,00

Informações: 11/3106-8823

64º TOORO NAGASHI – REGISTRO/2018

Onde: Praça Beira Rio, Registro/SP

Dias 01,02 e 03/11/2018

Informações: 13/3822-4144, 13/3822-2865 e www.bunkyoregistro.com.br

SHOW NATSUKAWA RIMI EM SÃO PAULO

Onde: Hakka Plaza – Salão Diamante (Rua São Joaquim 460, Liberdade)

Dias 02 e 03/11/2018

Horário: 19h

Ingresso: de R$140,00 a R$310,00 www.clubedoingresso.com

Informações: www.facebook.com/events/377893686054982

CURSO

CURSO HISTÓRIA DO JAPÃO – 2018

Dia 10/11/2018 – História do Japão 8 – Segunda Guerra e Showa final.

Dia 01/12/2018 – História do Japão 9 – Era Heisei até hoje.

Onde: Associação Cultural Mie Kenjin do Brasil (Av. Lins de Vasconcelos 3352, Vila Mariana)

Horário: 9h às 12 horas.

Inscrições: R$35,00+R$3,50(taxa do Sympla) por aula. Inscrições e pagamentos até 03dias antes da data do curso, na secretaria da Associação Mie ou pelo site culturajaponesa.com.br.

Informações: 11/5549-6857

CURSOS DA NIKKEY CULTURAL

Onde: Rua Tomas Gonzaga 95, 4andar, Liberdade

Cursos: Karaokê, Idiomas (japones, inglês e espanhol), teclado, informatica para a 3ª idade e dança de salão. E agora Curso de Tênis de Mesa.

Informações: 11/99857-3845 Iritsu

PALESTRA

“ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL PARA FAMÍLIAS DE DEKASSEGUI”

Palestrantes: Dra. Mary Yoko Okamoto e Vereador Ricardo Akira Ono Auriani

Objetivo: “… Facilitar e promover o desenvolvimento das famílias imigrantes para que possam retornar a função de capa protetora de seus filhos e principalmente, construir projetos de futuro mais estáveis e seguros.”

Onde: Bunkyo (Rua São Joaquim 381, 1º andar, sala 13)

Dia 27/10/2018

Horário: 15h às 17h

Inscrição: 11/3207–9014

Ingresso: Entrada Gratuita

DESMISTIFICANDO O SHOYU

Sonia Yuki Yamane

Onde: Senac Aclimação (Rua Pires da Mota 838, Aclimação)

Dia 01/11/2018

Horário: 19h – 22h

Quanto: R$68,00 até dia 31/10/2018

Informações: www.eventbrite.pt/e/bilhetes-desmistificando-o-shoyu-0111-51329714558?aff=efbevent&fbclid=IwAR3DDkqlXQ8SchI7GhmQL_9VLGnreibtjV7F-SJlFiMr-7aU2V66CjO-0ns

EXCURSÃO

REVEILLON 2019 NIKKEY CULTURAL

Resort Thermas Paraguaçu Paulista

Saída: 28/12/2018 às 22h

Retorno: 02/01/2019

Dias 29 e 30/12: café da manhã; lazer completo com monitores; almoço e jantar; baile à noite.

Dia 31/12: café da manhã; lazer com monitores; almoço, chá da tarde às 17h; ceia e baile do branco às 22h com música ao vivo e queima de fogos.

Dia 01/01/2019: café da manhã; lazer com monitores; almoço; jantar e retorno para São Paulos às 22h.

Informaçoes e Reservas: Emilia 11/3751-9910 e 11/99510-8499; José Iritsu 11/99857-3845; Deise 11/3749-0374, Ikuhiro 11/99733-9701 e Ayako 11/99888-2935.

Divulgação de eventos com Cristiane Kisihara – e mail: cris_kisihara@hotmail.com e 11/3340-6060

