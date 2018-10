■PS4パッケージ版の数量限定初回特典が公開!

UBIDAY2018の会場に設置されたフォトスポットで存在感を示していた熊、トミーベアが1:1スケールのぬいぐるみキーチェーンとなってPS.4パッケージ版の数量限定の初回特典に決定しました。先日発表した先着予約特典「プライベートベータアクセスコード+キャピトルディフェンダーパック」の特典に加え、「トミーベア ゲーム内デジタルコンテンツ」と「1:1スケール レプリカぬいぐるみキーチェーン」を提供する形となります。

「1:1スケール レプリカぬいぐるみキーチェーン」は、パッケージ版PS.4「ディビジョン2」(通常版)、「ディビジョン2ゴールドエディション」、「ディビジョン2 ダークゾーン コレクターズエディション」、「ディビジョン2 フェニックスシールド コレクターズエディション」をご予約の方に提供いたします。対象商品を既に予約されているお客様にも「1:1スケール レプリカぬいぐるみキーチェーン」を提供いたします。この機会にぜひご予約をお願いいたします。

パッケージ版をご予約のお客様

トミーベア ゲーム内デジタルコンテンツ

1:1スケール レプリカ ぬいぐるみキーチェーン

※ダウンロードコンテンツを入手いただくには、インターネット環境が必要となります

※本ダウンロードコンテンツを入手するコードは、1回のみ利用可能です

※「ディビジョン2」は、インターネット常時接続、PS.4版はPS.Plus、に加入していただく必要があります

※本コードを登録するには、UBISOFTCLUBアカウントの作成が必要になります

※「トミーベア」ゲーム内デジタルコンテンツは、本商品発売日以降に使用可能な特典です

※数量限定初回特典「トミーベア」は数に限りがございます

※数量限定初回特典「トミーベア」はなくなり次第終了となりますので、予約時に店舗スタッフにご確認をお願いします

※一部取扱いの無い店舗がございます

数量限定初回特典情報

http://www.ubisoft.co.jp/division2/news/news.html#news02

先着予約特典情報

http://www.ubisoft.co.jp/division2/news/news.html#news01

(C) 2018 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Tom Clancy's The Division 2, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.