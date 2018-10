■「ロスト・イン・ハーモニー -Lost in Harmony-」とは

映像、音楽、ストーリーの三重奏。新感覚のアクションリズムゲーム!世界で数々の賞を受賞した新感覚の音楽ゲーム&ランアクションゲームにようこそ!音楽に合わせて出てくる星をタップして障害物を避けよう!

新章「M.I.R.A.Iの冒険」をプレイしよう!

ロボット「M.I.R.A.I」と一緒に駆け抜けよう!

宇宙や草原、空の上、都市などさまざまな世界が舞台

さまざまな障害物を巧みに避けていこう。仕掛け(ギミック)も盛りだくさん!

新章の楽曲を担当するのは有名ゲームやCM曲、アニメの楽曲を制作した強力な作曲者陣!魅力溢れるサウンドを楽しもう!

「カイトの冒険」を楽しもう!

カイトとアヤ、二人の感動的な音楽の旅を楽しもう。

クラシックをアレンジした壮大な楽曲、有名作曲家による没入感の高いサウンドがあなたを誘う。

「夢」の世界でいろいろな世界を旅する二人。「夢」の結末は…

ゲーム概要

リズムに合わせて出てくる星をタップ。画面狭しと動き回るキャラクター、新感覚「音楽」ゲームを体験しよう

30を超える美麗なグラフィックで描かれた世界の中を駆け抜けよう

「バリアント ハート」の共同制作者が贈る「音楽ゲーム」、彼の生み出すストーリーを紐解こう

カイトやアヤの服装、ヘッドフォン、帽子やスケートボードやM.I.R.A.Iのディスプレイを自分好みにカスタマイズできる

腕を磨いて世界のプレイヤーとスコアを競い合おう!スターダストを取り逃さず、障害物を華麗に避け、オーブをゲットしよう!

「注目アーティスト」で世界の有名なアーティストの曲をプレイしよう!

(C)Digixart Entertainment/Playdius/Plug In Digital/Localization support and published by Worker Bee Inc.