【AFC U-19選手権グループステージ第3節】JPNがIRQを突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

AFC U-19選手権インドネシアグループステージ第3節は10月25日 (木)、Pakansari StadiumでU-19日本代表男子 vs U-19イラク代表男子の試合が行われました。
前半、JPNは試合を有利に進め、IRQからリードを奪う展開。
前半終了時点で、JPNは3点、IRQは0点となる。
後半に入り、IRQはJPNのゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、JPNは前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは5 - 0となり、JPNは、5点もの大差をつけ、IRQを降しての勝利です。

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メンバー

■ U-19日本代表男子

GK　23　大迫　敬介

DF　3　小林　友希

DF　15　瀬古　歩夢

DF　17　石原　広教

DF　21　荻原　拓也

MF　8　藤本　寛也

MF　16　滝　裕太

MF　19　山田　康太

FW　9　久保　建英

FW　11　田川　亨介

FW　13　原　大智

GK　12　谷　晃生

DF　2　東　俊希

DF　4　橋岡　大樹

DF　22　三國　ケネディエブス

MF　6　齊藤　未月

MF　7　伊藤　洋輝

MF　10　安部　裕葵

MF　14　郷家　友太

FW　18　斉藤　光毅

FW　20　宮代　大聖

GK　1　若原　智哉

DF　5　菅原　由勢

DF　21　荻原　拓也

■ U-19イラク代表男子

GK　1　ハバル ハマ

DF　2　モハンメド グライバウィ

DF　6　アッバス アルフライジャト

DF　12　ハサン マトルーク

DF　15　アリ ハルビ

MF　5　アリ アルアッタビ

MF　9　ハサン サイード

MF　11　モアメル オガイリ

MF　13　アッバス アルタメーミ

MF　14　ムンタジェル アルハサン

FW　7　ワカー ジュマー

GK　20　モアメル ハサン

GK　21　ワリード アルスカリ

DF　3　ライス アブード

DF　4　フセイン アルラミ

DF　18　アリ カディム

DF　22　フセイン ファヤズ

DF　23　アリ アルダラージ

MF　10　アフメド オマル

MF　16　アブドゥルサッター アラサクルー

MF　17　ザイヌラブディーン アルルバイェ

FW　19　アミール キナニ

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