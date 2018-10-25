【AFC U-19選手権グループステージ第3節】JPNがIRQを突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

AFC U-19選手権インドネシアグループステージ第3節は10月25日 (木)、Pakansari StadiumでU-19日本代表男子 vs U-19イラク代表男子の試合が行われました。

前半、JPNは試合を有利に進め、IRQからリードを奪う展開。

前半終了時点で、JPNは3点、IRQは0点となる。

後半に入り、IRQはJPNのゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、JPNは前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは5 - 0となり、JPNは、5点もの大差をつけ、IRQを降しての勝利です。

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メンバー

■ U-19日本代表男子

GK 23 大迫 敬介

DF 3 小林 友希

DF 15 瀬古 歩夢

DF 17 石原 広教

DF 21 荻原 拓也

MF 8 藤本 寛也

MF 16 滝 裕太

MF 19 山田 康太

FW 9 久保 建英

FW 11 田川 亨介

FW 13 原 大智

GK 12 谷 晃生

DF 2 東 俊希

DF 4 橋岡 大樹

DF 22 三國 ケネディエブス

MF 6 齊藤 未月

MF 7 伊藤 洋輝

MF 10 安部 裕葵

MF 14 郷家 友太

FW 18 斉藤 光毅

FW 20 宮代 大聖

GK 1 若原 智哉

DF 5 菅原 由勢

DF 21 荻原 拓也

■ U-19イラク代表男子

GK 1 ハバル ハマ

DF 2 モハンメド グライバウィ

DF 6 アッバス アルフライジャト

DF 12 ハサン マトルーク

DF 15 アリ ハルビ

MF 5 アリ アルアッタビ

MF 9 ハサン サイード

MF 11 モアメル オガイリ

MF 13 アッバス アルタメーミ

MF 14 ムンタジェル アルハサン

FW 7 ワカー ジュマー

GK 20 モアメル ハサン

GK 21 ワリード アルスカリ

DF 3 ライス アブード

DF 4 フセイン アルラミ

DF 18 アリ カディム

DF 22 フセイン ファヤズ

DF 23 アリ アルダラージ

MF 10 アフメド オマル

MF 16 アブドゥルサッター アラサクルー

MF 17 ザイヌラブディーン アルルバイェ

FW 19 アミール キナニ