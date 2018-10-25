【AFC U-19選手権グループステージ第3節】JPNがIRQを突き放しての勝利

AFC U-19選手権インドネシアグループステージ第3節は10月25日 (木)、Pakansari StadiumでU-19日本代表男子 vs U-19イラク代表男子の試合が行われました。
前半、JPNは試合を有利に進め、IRQからリードを奪う展開。
前半終了時点で、JPNは3点、IRQは0点となる。
後半に入り、IRQはJPNのゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、JPNは前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは5 - 0となり、JPNは、5点もの大差をつけ、IRQを降しての勝利です。
メンバー
■ U-19日本代表男子
GK 23 大迫 敬介
DF 3 小林 友希
DF 15 瀬古 歩夢
DF 17 石原 広教
DF 21 荻原 拓也
MF 8 藤本 寛也
MF 16 滝 裕太
MF 19 山田 康太
FW 9 久保 建英
FW 11 田川 亨介
FW 13 原 大智
GK 12 谷 晃生
DF 2 東 俊希
DF 4 橋岡 大樹
DF 22 三國 ケネディエブス
MF 6 齊藤 未月
MF 7 伊藤 洋輝
MF 10 安部 裕葵
MF 14 郷家 友太
FW 18 斉藤 光毅
FW 20 宮代 大聖
GK 1 若原 智哉
DF 5 菅原 由勢
DF 21 荻原 拓也
■ U-19イラク代表男子
GK 1 ハバル ハマ
DF 2 モハンメド グライバウィ
DF 6 アッバス アルフライジャト
DF 12 ハサン マトルーク
DF 15 アリ ハルビ
MF 5 アリ アルアッタビ
MF 9 ハサン サイード
MF 11 モアメル オガイリ
MF 13 アッバス アルタメーミ
MF 14 ムンタジェル アルハサン
FW 7 ワカー ジュマー
GK 20 モアメル ハサン
GK 21 ワリード アルスカリ
DF 3 ライス アブード
DF 4 フセイン アルラミ
DF 18 アリ カディム
DF 22 フセイン ファヤズ
DF 23 アリ アルダラージ
MF 10 アフメド オマル
MF 16 アブドゥルサッター アラサクルー
MF 17 ザイヌラブディーン アルルバイェ
FW 19 アミール キナニ