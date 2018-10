CFAスーパーリーグは、パウリーニョ選手やマスチェラーノ選手、オスカル選手、フッキ選手などの欧州ビッグクラブで実績のある選手たちが現在プレーしており、アジアのみならず世界から注目されているリーグです。なお、データパック2.0の配信、およびCFAスーパーリーグの搭載を記念した最新のトレーラーを公開しましたので、ぜひご覧ください。

データパック2.0ではそのほかにも、パートナークラブであるASモナコの「スタッド ルイ ドゥ」やeスポーツ大会向けの「eFootball.Pro アレーナ」の収録や、フランス/リーグアンやポルトガル/プリメイラ リーガなど各国リーグのクラブユニフォームを最新モデルに更新しました。また、アーセナルFCのゲンドゥージ選手やFCバルセロナのアルトゥール選手といった新加入選手をはじめ、100以上の選手がリアルフェイスに更新されたほか、プーマやアディダス、ナイキの最新モデルのスパイクも追加され、より一層リアルな試合を体験することができます。

この機会に、最新データを搭載した「ウイニングイレブン 2019」で、熱い戦いをお楽しみください。

All copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license. (C)Konami Digital Entertainment