メルボルン・ビクトリーに所属する本田圭佑が25日、自身のインスタグラムを更新。両手を頬の脇に添えて驚くリアクションを披露した。

動画の右上にはAリーグの放映権を持つTV局『FOX SPORTS』のロゴがあることから、同TV局の取材に答えてのものだと思われるが、このリアクションを行った経緯は明かされていない。

この投稿のキャプションで本田は「Have you ever tried like this reaction? It was first time for me. (こんなリアクションしたことある? 私は初めてです)」と掲載している。