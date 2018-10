■「Le☆S☆Ca」新曲「ひまわりのストーリー」がゲーム内に実装!記念イベント「第32回Try The New Number!!」を開催

5週連続ゲーム内新曲リリースのラストを飾るのは「Le☆S☆Ca」の新曲「ひまわりのストーリー」となります。新曲を体験できる記念イベントとして、「第32回Try The New Number!!」を開催いたします。実装された「ひまわりのストーリー」をプレイして得られるポイントの累計値に応じて、「西園ホノカ」の復刻カード「G ホノカ 茶道部」や「Le☆S☆Ca」メンバーのコーデアイテムを入手することができます。

本イベントにおいても、イベントポイントランキング1,000位以内入賞で特別な称号をご用意しておりますので、こちらの獲得も目指してご参加ください。

開催期間:10月25日(木)16:30~11月1日(木)14:59

■イベントアイテムをお得に獲得!「ひまわりのストーリー リリース記念セット」販売!

お得な価格でイベントアイテムを購入することができる、「ひまわりのストーリー リリース記念セット」を販売いたします。「第32回Try The New Number!!」でも使用することができる「Try-Energy HALF」やG以上1枚確定11回チケット1枚などがセットになっております。

■ドリームメダルつき!チャチャPカードが新登場のオーディションガチャ開催

「4th Anniv. Live」でライブデビューも果たした新ユニット「CASQUETTE'S」の「鳳チャチャ」新Pカードが登場する「7th オーディションガチャ」を開催いたします。新登場のチャチャPカードの出現が優遇されており、さらに初回の11回ガチャは2500コインでご利用可能です。また、本ガチャの利用で獲得できるドリームメダルを300枚集めると、今回新登場したチャチャPカードを確実に手に入れる事ができます。

■「4th Anniv. Live 大感謝 7th フェスティバルステップアップガチャ」開催

すべてのStepで設定されたステップアップガチャ「4th Anniv. Live 大感謝 7th フェスティバルステップアップガチャ」を開催いたします。Pカード登場確率は全Stepで6%となっているほか、各ステップでおまけアイテムを獲得でき、Step4では新登場の「Pジョーカークルト」が獲得できます。「P ジョーカークルト」は、ダンサータイプのPカードとスペシャルレッスンする事ができる、非常に貴重なカードですので、ぜひ獲得してください。

■「4th Anniv. Live 大感謝 メモリアルアイテムセット」販売開始

「4th Anniv. Live 大感謝メモリアルアイテムセット」の販売を開始いたしました。こちらのセットでは、G以上1枚確定11回チケットやプロデュースアイテムセットに加え、ラインナップの中から好きなPカード、Gカード1枚を選ぶことができるスターチケットが手に入ります。また、本日のメンテナンスにより、交換所のラインナップが更新され、P確定スターチケットで交換できるPカードに玉坂マコト「P マコト 素敵な報告」、折笠アユム「P アユム 始まりの今日」が追加されました。

