あの子役が大人になって活躍！元子役スターが主演となる新ドラマまとめ

AXNジャパンで11月に放送される新ドラマ『スナッチ・ザ・シリーズ』では、『ハリー・ポッター』シリーズのルパート・グリントがメインキャストで活躍しています。そこで、かつて子役スターとして有名となった俳優たちが、今現在主演として活躍している新しいドラマを4作品紹介します。

ルパート・グリント

2001年~2011年まで『ハリー・ポッター』シリーズのメインキャラクターであるロン・ウィーズリーとして活躍していました。

ルパート・グリントは同作で世界的に有名な子役となりましたが、同作以外の代表作はありませんでした。

とはいえ、『ハリー・ポッター』関連での稼ぎは相当なもので、2010年には英国誌“Heat”で『最もリッチな30歳以下のイギリス人スターランキング』で4位にランクインしました。当時のルパート・グリントの推定総資産額1900万ポンドとされています。

そんなルパート・グリントは現在29歳。

大スターとなったエマ・ワトソンに比べ、『ハリー・ポッター』以降は代表作もなく、「あの人は今」というイメージを乗り越え、今はTVドラマを活躍の場にして復活しているようです。

2017年から2本のドラマ・シリーズが放送されています。

『スナッチ・ザ・シリーズ』

2000年に公開したガイ・リッチー監督、ジェイソン・ステイサム主演映画『スナッチ』をリブートしたドラマに、ルパート・グリントがメインキャストで出演しています。

ドラマ『Snatch』は、イギリスの配信チャンネル<Crackle>でシーズン1が放映され、同配信チャンネルのオリジナルドラマで配信回数の最も多かった事からシリーズ続投となり、2018年9月にシーズン2が放映されました。

大強盗で刑務所にいる父親のウィッグから逃れたいアルバートは、友人のチャーリーと共にボクサーのビリーのマネジメント業で稼ごうと、非合法ボクシングで一儲けしようとしていました。しかし、ビリーが出場する試合でクラブ・オーナーのカスティロにはめられ失敗。

アルバートたちは、カスティロのクラブの売り上げ金を積んだ現金輸送車を強奪するも、車に積まれていたのは現金ではなく金塊だったのです。

棚からぼたもちで金塊を手にしたアルバートとチャーリー、ビリーですが、その金塊を巡ってカスティロをはじめマフィアや悪徳警官らが絡むトラブルへと巻き込まれていくのです。

一攫千金を狙い結成した若き強盗団の活躍を描いた痛快クライムドラマです。

ルパート・グリントは、アルバートの友人でトラブルメーカーのチャーリーを演じています。

また、アルバート役のルーク・パスカリーノは注目のイケメンです。

映画『スナッチ』の男くさい感じはないものの、オフビートでユーモアのあるドラマに仕上がっており、若いキャストたちの活躍も見どころです。

AXNジャパンにて『スナッチ・ザ・シリーズ』(全10話)

字幕版:11月10日(土)深夜0:00amスタート・毎週土曜深夜0:00am放送です。

ルパート・グリントがメインのドラマがもう1本。イギリスのSky1 で放送されているコメディ『Sick Note(原題)』で主演を務めています。

このドラマは2017年からイギリスで放送され、2018年にはシーズン2が放送。シーズン2にはお騒がせセレブのリンジー・ローハンも出演しています。

同ドラマの日本放送は未定です。

さらに、アガサ・クリスティ原作のリミテッド・ドラマ『The ABC Murders (ABC殺人事件)』にも出演。ジョン・マルコビッチが名探偵ポアロを演じます。ルパート・グリントはクローム警部役で登場。

2018年12月に英国<BBC One>にて放送されます。

ルパート・グリントは、今後もイギリスのドラマで活躍していきそうですね。

ベラ・ソーン

『ダーティ・セクシー・マネー』のシーズン2をはじめ子役として多数のドラマ出演を経て、2008年には、クリスチャン・スレーター主演のNBCドラマ『My Own Worst Enemy』 のルーシー・スパイビー役でヤング・アーティスト・アワードを受賞しました。

MY OWN WORST ENEMY -- 'Breakdown' Pilot Episode 101 -- Pictured: Bella Thorne as Ruthy Spivey (Photo by Adam Taylor/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

2010年には、ディズニー・チャンネルのドラマ『シェキラ!』のシーシー・ジョーンズ役として、ゼンデイヤと共に主演を務めて、ブレイク。ディズニー・チャンネルのスターとして人気となりました。

そんなベラ・ソーンは現在21歳。2017年からベラ・ソーン主演のドラマ・シリーズがスタートしています。

『Famous in Love』

ベラ・ソーン演じる女子大学生ペイジがスターダムに上りつめていくシンデレラストーリーです。

女優願望がありながらも、厳しい両親の手前大学に通っているペイジは、女優志望のルームメイトのキャシーに連れられ、大作映画『ロックト』のオーディションを受けます。『ロックト』は人気スターのレイナー・デボンが主演の映画で、ヒロイン役のオーディションとして何人かの有力な若手女優の名前が挙がっていたものの、オーディションでペイジがプロデューサー陣の目に止まり、さらに主演のレイナーがペイジに惹かるなどして、最終的にヒロインに抜擢されたペイジはハリウッドで注目を浴びハリウッド・スターへと成長していきます。

ハリウッドを舞台に、若手スターたちの青春と恋をスキャンダラスに描いたラブロマンスです。『ゴシップガール』のようなキラキラした世界が観たい人はオススメです。

アメリカではシーズン2まで放送されました。

日本ではスーパー!ドラマTVにて、11月23日より<【二カ国語版】毎週金曜22時/【字幕版】毎週金曜24:00>に放送。

アイドル的人気の子役スター2名を紹介しましたが、次は演技派の子役スター2名を紹介します。

フレディ・ハイモア

2004年『ネバーランド』、2005年『チャーリーとチョコレート工場』の2作品続けて、放送映画批評家協会賞若手男優賞を受賞したほど、演技に評判がいい子役俳優でした。

子役から映画で活躍する一方で、イギリスのケンブリッジ大学をダブルファーストで卒業するほどの秀才でもあります。

そんなフレディ・ハイモアは現在26歳。2013年から『ベイツ・モーテル』でサイコキラーのノーマン・ベイツの少年時代を演じ、繊細な少年が殺人鬼へと変貌していく役どころを演じ、可愛らしい子役だった頃のイメージを一変させました。

『グッド・ドクター 名医の条件』

2017年からは、韓国ドラマ『グッド・ドクター』をアメリカでリメイクしたメディカル・ドラマ『グッド・ドクター 名医の条件』で主演を務めています。

フレディ・ハイモアは、 自閉症でありながら驚異的な記憶力をもつサヴァン症候群の青年ショーン・マーフィーを演じています。

アメリカのABC局で放送され、1,500万人超の視聴者数で同時期のシーズンでナンバー1の視聴率となり、2018年にシーズン2が放送されています。

主人公のショーン・マーフィーは偏見を乗り越えて、外科医を目指すレジデント。人とコミュニケーションを取るのが困難である一方、並外れた記憶力でありとあらゆる医療知識を持って患者を治療しようと奮闘する姿は、観ていて応援したくなるドラマです。

THE GOOD DOCTOR - 'Tough Titmouse' - Shaun (Freddie Highmore) recalls his own past to help an intellectually disabled teenager face separation from his mother, while Claire (Antonia Thomas) is put between an injured teenage rock climber and her worried parents. Meanwhile, Glassman's (Richard Schiff) post-op hallucinations force him to confront a personal tragedy on 'The Good Doctor,' MONDAY, OCT. 15 (10:00-11:00 p.m. EDT), on The ABC Television Network. (Eike Schroter via Getty Images)FREDDIE HIGHMORE

エヴァン・レイチェル・ウッド

エヴァン・レイチェル・ウッドは、 ケヴィン・ベーコンが知的障害を持つ青年リッキーを演じたことで話題となった映画『ウィズ・ユー(1998)』でスクリーンデビューしました。

彼女は、ケヴィン・ベーコン扮するリッキーと交流を持つ10歳の少女ハリエットを演じました。

2003年公開『サーティーン あの頃欲しかった愛のこと』では、ゴールデングローブ賞<ドラマ部門>主演女優賞、全米映画俳優組合賞主演女優賞にノミネートされました。

クールな同級生イーヴィと親しくなり、母親に反抗しながらドラッグやセックスに溺れていく13歳の少女メラニーを演じ、その演技力が高く評価され注目を浴びました。

『ウエストワールド』

2016年からHBO局にて放送され、2018年にシーズン2が放送、2020年にシーズン3の製作が決定し、エミー賞にもノミネートされているSFドラマです。

西部開拓時代という無秩序な世界を再現し、富裕層たちが休暇を楽しむ巨大テーマパーク“ウエストワールド”。そこでロールプレイングを楽しむ富裕客を相手にしているキャスト=アンドロイドは、暴力とセックスの犠牲になっていました。

エヴァン・レイチェル・ウッドはロールプレイングのラストで毎回暴行され殺されるヒロインのアンドロイド“ドロレス”を演じ、2017年と2018年にエミー賞<ドラマ部門>主演女優賞にノミネートされました。

自我に目覚めたアンドロイドの視点で人間のエゴと残虐さを描いているところが斬新なドラマです。

子役スターから大人になり、ドラマ・シリーズで再度花開く彼らの今後の活躍に注目です。