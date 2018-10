スクウェア・エニックスとAimingの共同開発によってリリースされたクロスオーバーRPG「ゲシュタルト・オーディン」。一般的なクロスオーバーとは一線を画す、さまざまな作品のキャラクターがゲームのメインストーリーでクロスオーバーしていく点が特徴だ。

両社を代表して、Aiming 代表取締役社長の椎葉忠志氏と、スクウェア・エニックス 第10ビジネス・ディビジョン ディビジョン・エグゼクティブの渡邉勇樹氏が挨拶。さらに、バーチャルYoutuberのキズナアイが登場し、メッセージを寄せると、そのままの流れでステージ上では実写キャストによるヒーローショーが繰り広げられることになった。

そして、そのパフォーマンスの最後には高橋秀幸さんが登場し、そのまま特撮版のオープニング主題歌「EX-FACTOR」を披露するとともに、作品に参加できたことへの喜びを表していた。

宣伝担当からのゲームの概要が紹介されたところで、ヒーローショーの冒頭にも登場したゼノ13騎士団のキャラクターを担当しているNON STYLE 井上裕介さん(工藤ロイ役)、藤田富さん(正樹ソナタ役)、小宮有紗さん(凪沙リン役)、竹達彩奈さん(北条シオン役)、中田譲治さん(斑鳩タイガ役)の5人が登壇してのトークコーナーに。

自身が演じた役柄について、小宮さんと竹達さんの女性陣はそれぞれ自分とは正反対のキャラクターだったことに触れる。また、中田さんは普段悪役を演じることが多いそうだが、今回は騎士団の団長という役どころだという。

藤田さん演じるソナタはコミュニケーションに積極的なタイプだが、自身は上手に喋れるタイプではないことから、井上さんの相方である石田さんのコント中のやり取りを参考にしたそう。逆に、井上さんはナルシストな役どころということで、素のままでやってほしいと演技のディレクションを受けたことを明かしていた。

そして話題は、冒頭でも披露された特撮ムービーの撮影にも及ぶ。中田さんは久しぶりの顔出しでのお芝居で緊張したこと、藤田さん、小宮さんは今回の衣装ならではのアクションの難しさなどに触れていた。

本作では数多くのクロスオーバーキャラクターが登場するが、会場では“バディシナモン”としてゲーム中のサポート役となってくれるシナモンや、ヒーローショーにも参加したランズベリー・アーサーさん(「ミリオンアーサー アルカナブラッド」二刀アーサー役)、早瀬莉花さん(「青空アンダーガールズ!Re:vengerS」黒瀬麗華役)らも紹介されていた。

ここで、新たに公開されたタイトルを含む、クロスオーバータイトルの紹介映像が公開に。それらの内容は以下にまとめてあるので確認してもらえればと思うが、中でも井上さんは「STEINS;GATE」の参戦に驚いている様子だった。

最後は、水瀬いのりさんがアニメ版オープニング主題歌「TRUST IN ETERNITY」を、アニメ映像をバックに歌唱。歌い終えた後は、本作に糸羽ユイ役として出演していることも紹介していた。

盛りだくさんの内容で贈られた完成披露発表会。新たなタイトルも参戦し、いよいよグランドオープンとなった本作の今後の展開に期待しよう。

■新「クロスオーバー」タイトルの参戦決定

10月25日に開催した完成披露発表会にて、新たな「クロスオーバー」タイトルの参戦が決定したことを発表いたしました。参戦が決定した作品は、TVアニメ「Infini-T Force(インフィニティフォース)」やゲーム「STEINS;GATE」、「戦国のアルカディア」、ゲーム「センチメンタルグラフティ」、ゲーム「VALKYRIE ANATOMIA-THE ORIGIN-」の参戦が決定しております、今後の展開にご期待ください。

■グランドオープン記念!フラグメント(10連ガチャ1回分)をプレゼント!

「ゲシュタルト・オーディン」にて、グランドオープンを記念して、キャンペーンを開催いたします。キャンペーン期間中にログインしていただきますと、もれなく冒険に役立つ便利なアイテムをプレゼントいたします。さらに、事前登録キャンペーン5万人突破特典とあわせると、合計でフラグメント5500個分をゲーム開始時に入手することができます。

プレゼント内容

フラグメント:3000個(10 連ガチャ1回分相当)

ブーストチケット:5枚

キャンペーン期間

10/25(木)17:00~11/30(金)23:59まで

※上記期間中にログインしてくださった方を対象に、プレゼントボックスにプレゼントいたします。

■期間限定スペシャルログインボーナスキャンペーンを開催中!

グランドオープンキャンペーンに加えて、期間中にログインしていただくと、毎日「フラグメント」100個と3種類の「強化素材(小)」3個がもらえるキャンペーンを実施中です。 さらに、毎週「ブーストチケット」1枚もプレゼントします。 ぜひこのお得な期間にログインをしてみてください。

プレゼント内容

《毎日プレゼント》

フラグメント:100個(1日1回受取可)

武器強化素材(小):3個(1日1回受取可)

防具強化素材(小):3個(1日1回受取可)

アクセサリー強化素材(小):3個(1日1回受取可)

《毎週プレゼント》

ブーストチケット:1個

(10/18(木)~10/24(水)の期間中に1回受取可)

(10/25(木)~10/31(水)の期間中に1回受取可)

(11/1(木)~11/7(水)の期間中に1回受取可)

(11/8(木)~11/14(水)の期間中に1回受取可)

(11/15(木)~11/18(日)の期間中に1回受取可)

キャンペーン期間

サービス開始~2018/11/18(日)23:59

※上記期間中にログインしてくださった方を対象にプレゼントボックスにプレゼントいたします。

※ブーストチケットは、ブースト購入画面で利用することで30分間クエストで入手できるジョブ経験値が1.5倍になり、さらにアイテムのドロップ数が大幅にアップするアイテムです。

(C) Aiming Inc. /SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.(C)2001,2007,2018 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ(C)MAGES./5pb./Chiyo St. Inc. (C)2009 MAGES./5pb./Nitroplus 協力 未来ガジェット研究所(C)タツノコプロ/Infini-T Force 製作委員会(C)松本零士 (C)戦国のアルカディア製作委員会/2018(C)GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.(C) 2016-2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.