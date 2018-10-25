『ヒプノシスマイク』ファイナルバトルCDより、口ロロ三浦氏が手掛けるイケブクロRemix公開！

11月14日に発売されるヒプノシスマイクのFinal Battle CD「MAD TRIGGER CREW VS 麻天狼」より、Remix曲のトレーラーが公開になりました！

今回公開となったのは、M2に収録される「IKEBUKURO WEST GAME PARK（Boyz Sunshine remix）」。イケブクロ・ディビジョンBuster Bros!!!の楽曲で、口ロロの三浦康嗣氏がRemixを手掛けています。

「IKEBUKURO WEST GAME PARK」をベースに、Buster Bros!!!のソロ曲のフレーズが散りばめられた遊び心たっぷりのアカデミックな仕上がりです。

また、M3～5に収録されるYokohama Walker（Triple Trippin' remix）、Shibuya Marble Texture -PCCS-（Candy Dazed remix）、Shinjuku Style 〜笑わすな〜（Nerve Rackin' remix）に関しても、毎週公開を予定しているので、こちらもお楽しみに♪

「IKEBUKURO WEST GAME PARK（Boyz Sunshine remix）」／イケブクロ・ディビジョンBuster Bros!!!

ヒプノシスマイク「MAD TRIGGER CREW VS 麻天狼」より「DEATH RESPECT」／MAD TRIGGER CREW・麻天狼(M1楽曲)

★先日解禁されたM1「DEATH RESPECT」のフル尺先行試聴は、引き続き10月29日（月）までの期間限定で、全国100店舗以上のアニメイト、ゲーマーズなどで実施中。是非足を運んでみよう。PEACE！

CD発売情報

★今春よりスタートしていた「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- Battle Season」は、イケブクロ・ディビジョンBuster Bros!!!VSヨコハマ・ディビジョンMAD TRIGGER CREWによる1st Battle、シブヤ・ディビジョンFling PosseVSシンジュク・ディビジョン麻天狼による2nd Battleを実施。

★Battleカードを介して、ユーザーが物語の行方を左右する参加型の企画で、MAD TRIGGER CREWと麻天狼が決勝に勝ち進んでいました。

タイトル：「MAD TRIGGER CREW VS麻天狼」

アーティスト：MAD TRIGGER CREW・麻天狼

発売日：2018.11.14（水）

品番：KICA-3274

定価：￥1,852+税

アニメイトオンラインショップでの購入はこちら

【収録内容】

M-1 DEATH RESPECT

MAD TRIGGER CREW（CV.浅沼晋太郎・駒田 航・神尾晋一郎）・麻天狼（CV.速水 奨・木島隆一・伊東健人）

作詞：KOJIMA 作曲・編曲：山嵐

M-2 IKEBUKURO WEST GAME PARK（Boyz Sunshine remix）／Buster Bros!!!

remixed by 三浦康嗣（□□□）

作詞：好良瓶太郎 作曲：月蝕會議

M-3 Yokohama Walker（Triple Trippin' remix）／MAD TRIGGER CREW

remixed by hara（from HyperJuice）

作詞：peko 作曲：ist

M-4 Shibuya Marble Texture -PCCS-（Candy Dazed remix）／Fling Posse

remixed by DJ KENTARO

作詞：弥之助（from AFRO PARKER） 作曲：Avec Avec・弥之助（from AFRO PARKER）

M-5 Shinjuku Style 〜笑わすな〜（Nerve Rackin' remix）／麻天狼

remixed by DJ BAKU（KAIKOO）

作詞：Mr.Q・山☮マン（ラッパ我リヤ） 作曲：安藤健作（noTOKYO）・hatch（Mellow Monk Connection）

※初回製造分のみ「Battleカード」封入

作品情報

ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-前文

H歴 武力による戦争は根絶された…

争いは武力ではなく人の精神に干渉する特殊なマイクにとって代わった。

その名も【ヒプノシスマイク】

このマイクを通したリリックは人の交感神経、副交感神経等に作用し、様々な状態にすることが可能になる。

兵器ではなく言葉が力を持つことになったのだ。

今、男たちの威信をかけた領土テリトリーバトルが始まる。

■Division All Stars「ヒプノシスマイク -Division Battle Anthem-」Music Video

■Division All Stars「ヒプノシスマイク –Division Rap Battle-」

■「WAR WAR WAR」／Buster Bros!!!・MAD TRIGGER CREW

■「BATTLE BATTLE BATTLE」／Fling Posse・麻天狼

「ヒプノシスマイク –Division Rap Battle-」公式サイト

「ヒプノシスマイク-D.R.B-」公式ツイッター（＠hypnosismic）