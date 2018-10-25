＜レスリング＞《速報》4選手とも準決勝に残れず、3選手は敗者復活戦に望み…2018年世界選手権・第6日

（2018年10月25日、ハンガリー・ブダペスト）
男子グレコローマン
【55kg級】田野倉翔太（東京・自由ヶ丘学園高教） 21選手出場
準々決勝 ●［Ｔフォール、3:50=0-9］Eldaniz AZIZLI（アゼルバイジャン）
２回戦 ○［6-0］Zhanserik SARSENBIYEV（カザフスタン）
１回戦 ＢＹＥ
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【63kg級】遠藤功章（日体大） 27選手出場
１回戦 ●［Ｔフォール、0:47=0-8］Stepan MARYANYAN（ロシア）
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【72kg級】井上智裕（富士工業） 29選手出場
２回戦 ●［1-3］Rasul CHUNAYEV（アゼルバイジャン）
１回戦 ○［Ｔフォール、4:44=9-0］Kuldeep MALIK（インド）
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【82kg級】前田祐也（鳥取・鳥取中央育英高職） 25選手出場
２回戦 ●［Ｔフォール、1:53=0-11］Roland SCHWARZ（ドイツ）
１回戦 ○［3-2］Carlos Andres MUNOZ JARAMILLO（コロンビア）
※敗者復活戦に回れず