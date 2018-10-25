＜レスリング＞《速報》4選手とも準決勝に残れず、3選手は敗者復活戦に望み…2018年世界選手権・第6日

（2018年10月25日、ハンガリー・ブダペスト）

男子グレコローマン

　【55kg級】田野倉翔太（東京・自由ヶ丘学園高教）　　　21選手出場
準々決勝　●［Ｔフォール、3:50=0-9］Eldaniz AZIZLI（アゼルバイジャン）
２回戦　○［6-0］Zhanserik SARSENBIYEV（カザフスタン）
１回戦　　ＢＹＥ

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　【63kg級】遠藤功章（日体大）　　　27選手出場
１回戦　●［Ｔフォール、0:47=0-8］Stepan MARYANYAN（ロシア）

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　【72kg級】井上智裕（富士工業）　　　29選手出場
２回戦　●［1-3］Rasul CHUNAYEV（アゼルバイジャン）
１回戦　○［Ｔフォール、4:44=9-0］Kuldeep MALIK（インド）

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　【82kg級】前田祐也（鳥取・鳥取中央育英高職）　　　25選手出場
２回戦　●［Ｔフォール、1:53=0-11］Roland SCHWARZ（ドイツ）
１回戦　○［3-2］Carlos Andres MUNOZ JARAMILLO（コロンビア）

※敗者復活戦に回れず

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