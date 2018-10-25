＜レスリング＞【写真集】2018年世界選手権・第5日／出場選手

（2018年10月24日、ハンガリー・ブダペスト ／ 撮影＝保高幸子）
《女子50kg級》須﨑優衣（早大）
【準決勝】
須﨑優衣○［Ｔフォール、1:31=10-0］Livach, Oksana（ウクライナ）
【3回戦】
須﨑優衣○［Ｔフォール、3;42=11-0］Ritu, Ritu（インド）
【2回戦】
須﨑優衣○［フォール、1:29=6-0］Vuc, Alina Emilia（ルーマニア）
《女子53kg級》奥野春菜（至学館大）
【準決勝】
奥野春菜○［8-1］Krawczyk, Katarzyna（ポーランド）
【3回戦】
奥野春菜○［9-1］Prevolaraki, Maria（ギリシャ）
【2回戦】
奥野春菜○［4-1］Pang, Qianyu（中国）
【1回戦】
奥野春菜○［6-3］Honorine, Hilary Ysaline（フランス）
《女子57kg級》坂上嘉津季（ALSOK）
【1回戦】
坂上嘉津季●［フォール、0:31=6-11］Adekuoroye, Odunayo Folasade（ナイジェリア）
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《女子62kg級》川井友香子（至学館大）
【準決勝】
川井友香子○［4-3］Tkach, Yulia（ウクライナ）
【3回戦】
川井友香子○［Ｔフォール、4:00=16-2］Malik, Sakshi（インド）
【2回戦】
川井友香子○［2-1］Sastin, Marianna（ハンガリー）
【1回戦】
川井友香子○［8-0］Adeniyi Aminat, Oluwafunmilayo（ナイジェリア）