ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PS4の名作タイトルが1,990円(税抜)で購入できる「PlayStation Hits」シリーズに新たに3タイトルを追加し、11月21日から発売することを発表しました。

今回追加されるのは『Until Dawn -惨劇の山荘-』、『アンチャーテッド コレクション』、『シャドウ・オブ・モルドール』の3タイトルです。

そして同じく11月21日より新シリーズとして「Value Selection」が登場します。こちらはPS4の名作タイトルを3,900円(税抜)で購入することができます。発売されるのは『人喰いの大鷲トリコ』、『GRAVITY DAZE』、『GRAVITY DAZE 2』、『Detroit: Become Human』、新生『ゴッド・オブ・ウォー』、『New みんなのGOLF』の6タイトルです。

各タイトルの説明などは公式サイトより確認ください。