＜レスリング＞アデライン・グレイ（米国）が返り咲き、フィンランドから初の女子チャンピオン誕生…2018年世界選手権・第5日

【ブダペスト（ハンガリー）】2018年世界選手権第5日は10月24日、当地で女子4階級のファイナルが行われ、72kg級は2014・15年に75kg級で世界一に輝いたアデライン・グレイ（米国）が昨年優勝のヤセミン・アダー（トルコ）を下し、3年ぶりにチャンピオンに返り咲いた。67kg級を合わせて4度目の世界一。

65kg級は2015年58kg級で銀メダルを取ったペトラ・オッリ（フィンランド）が優勝。同国女子として初のチャンピオンに輝いた。

68kg級は2016年リオデジャネイロ・オリンピック75kg級代表のアラ・チェルカソワ（ウクライナ）、72kg級は昨年75kg級3位のジャスティナ・ディスタシオ（カナダ）が、それぞれ勝った。世界選手権でのカナダからのチャンピオンは、2012年のジェシカ・マクドナルド（51kg級）以来。

各階級のファイナルは下記の通り。

女子

【65kg級】

▼決勝

Olli, Petra Maarit（フィンランド）○［6-5］●Lappage, Danielle（カナダ）

▼3位決定戦

Netreba, Irina（アゼルバイジャン）○［1-1］●Molinari, Forrest Ann（米国）

源平彩南（日本）○［7-3］●Ritu, Ritu（インド）

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【68kg級】

▼決勝

Cherkasova, Alla（ウクライナ）○［15-10］●Larroque, Koumba Selene Fanta（フランス）

▼3位決定戦

Mensah-Stock, Tamyra（米国）○［7-4］●Di Bacco, Olivia Grace（カナダ）

Zhou, Feng（中国）○［Ｔフォール、12-1］●Mamashuk, Maria（ベラルーシ）

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【72kg級】

▼決勝

di Stasio, Justina（カナダ）○［4-2］●Nasanburmaa OCHIRBAT (MGL) by VPO1, 4-2

▼3位決定戦

osun, Buse（トルコ）○［5-2］●Wang, Juan（中国）

Kuenz, Martina（オーストリア）○［2-1］●Hamza, Samar Amer Ibrahim（エジプト）

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【76kg級】

▼決勝

Gray, Adeline（米国）○［Ｔフォール、13-1］●Adar, Yasemin（トルコ）

▼3位決定戦

Wiebe, Erica○［4-0］●Mae, Epp（エストニア）

皆川博恵（日本）○［不戦勝］●Nemeth, Zsanett（ハンガリー）