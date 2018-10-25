発売までに確認しておこう！『Fallout 76』公式FAQにPC版の動作環境が掲載

発売までに確認しておこう！『Fallout 76』公式FAQにPC版の動作環境が掲載

Xbox One版のB.E.T.A.（Break-It Early Test Application）もスタートした『Fallout 76』ですが、Bethesda Softworksは公式FAQにPC版の動作環境を掲載しました。

最小動作環境

要64-bitプロセッサおよびオペレーティングシステム

OS: Windows 7/8/10 (64-bit OS required)

プロセッサ: Intel Core i7 4790 3.6 GHz/AMD Ryzen 3 1300X 3.5 GHz 相当

グラフィックス: NVIDIA GTX 780 3GB/AMD Radeon R9 285 2GB 相当

メモリ: 8 GB RAM

ストレージ: 60 GBの空き容量

推奨動作環境

要64-bitプロセッサおよびオペレーティングシステム

OS: Windows 7/8.1/10

プロセッサ: Intel Core i7-4790 3.6 GHz / AMD Ryzen 5 1500X 3.5 GHz

グラフィックス: Nvidia GTX 970 4GB / AMD R9 290X 4GB

メモリ: 8 GB RAM

ストレージ: 60 GBの空き容量

PC版『Fallout 76』をプレイ予定の方は、発売までに自分のPCが動作環境を満たしているかしっかり確認しておきましょう。

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