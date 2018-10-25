〔地震〕岩手県、宮城県で震度4、津波の心配なし(10/26)

気象庁によると、26日03:36頃、宮城県沖を震源とするM5.7の地震があり、岩手県一関市、宮城県石巻市・気仙沼市・名取市・大崎市・涌谷町・南三陸町で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：10月26日03:36頃

・震源地 ：宮城県沖(北緯38.2度、東経142.0度)

・震源の深さ：約40km

・地震の規模：M5.7(推定)

■震度3以上が観測された地域

・震度4 ：岩手県内陸南部、宮城県北部、宮城県南部、宮城県中部

・震度3 ：青森県三八上北、岩手県沿岸北部、岩手県沿岸南部、岩手県内陸北部、福島県中通り、福島県浜通り

■震度3以上が観測された市町村

【震度4】

・岩手県 ：一関市

・宮城県 ：石巻市、気仙沼市、名取市、大崎市、涌谷町、南三陸町

【震度3】

・岩手県 ：盛岡市、宮古市、大船渡市、花巻市、北上市、遠野市、陸前高田市、釜石市、奥州市、矢巾町、金ケ崎町、平泉町、住田町、普代村

・宮城県 ：仙台青葉区、仙台宮城野区、仙台若林区、仙台泉区、塩竈市、角田市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、蔵王町、大河原町、村田町、柴田町、宮城川崎町、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、大郷町、大衡村、色麻町、宮城加美町、宮城美里町、女川町

・青森県 ：八戸市、階上町

・福島県 ：相馬市、田村市、南相馬市、福島伊達市、桑折町、国見町、川俣町、玉川村、楢葉町、双葉町、新地町、飯舘村