岩手、宮城で震度4　津波の心配なし(10月26日午前3時36分)

10月26日午前3時36分、岩手内陸南部 宮城北部 宮城南部 宮城中部で震度4の地震を観測した。

震源地は宮城県沖で、震源の深さは40km、地震の規模を示すマグニチュードは5.7と推定される。

震度4 岩手内陸南部 宮城北部 宮城南部 宮城中部

震度3 岩手沿岸北部 岩手沿岸南部 岩手内陸北部 青森三八上北福島中通り 福島浜通り

震度2 青森下北 福島会津 秋田沿岸北部 秋田沿岸南部秋田内陸南部 山形庄内 山形最上 山形村山 山形置賜茨城北部 茨城南部 栃木北部 栃木南部 埼玉南部 新潟下越

震度1 青森津軽北部 青森津軽南部 秋田内陸北部 埼玉北部新潟中越 渡島東部 胆振中東部 釧路中南部 根室北部根室中部 根室南部 群馬北部 群馬南部 千葉北東部 千葉北西部東京23区 東京多摩東部 神奈川東部 神奈川西部 長野中部

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震度3 花巻市 北上市 遠野市 奥州市 金ケ崎町 平泉町 宮古市普代村 大船渡市 陸前高田市 釜石市 住田町 盛岡市矢巾町 登米市 栗原市 色麻町 宮城加美町 宮城美里町 角田市岩沼市 蔵王町 大河原町 村田町 柴田町 宮城川崎町亘理町 山元町 仙台青葉区 仙台宮城野区 仙台若林区仙台泉区 塩竈市 東松島市 松島町 七ヶ浜町 大郷町大衡村 女川町 八戸市 階上町 田村市 福島伊達市 桑折町国見町 川俣町 玉川村 相馬市 南相馬市 楢葉町 双葉町新地町 飯舘村

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震度1 十和田市 横浜町 六ヶ所村 田子町 新郷村 むつ市 青森市つがる市 平内町 蓬田村 外ヶ浜町 板柳町 平川市 藤崎町塙町 鮫川村 会津若松市 下郷町 南会津町 西会津町会津美里町 能代市 潟上市 八郎潟町 にかほ市 羽後町 大館市鹿角市 北秋田市 小坂町 上小阿仁村 山形金山町 真室川町鮭川村 山形市 山形朝日町 長井市 山形小国町 白鷹町飯豊町 高萩市 茨城古河市 龍ケ崎市 下妻市 取手市 牛久市つくば市 茨城鹿嶋市 潮来市 守谷市 坂東市 稲敷市かすみがうら市 行方市 つくばみらい市 美浦村 阿見町 五霞町 境町日光市 矢板市 那須塩原市 宇都宮市 足利市 栃木市 鹿沼市真岡市 栃木さくら市 下野市 茂木町 芳賀町 栃木那珂川町さいたま西区 さいたま北区 さいたま大宮区 さいたま見沼区さいたま中央区 さいたま浦和区 さいたま南区 さいたま緑区春日部市 上尾市 草加市 越谷市 戸田市 志木市 桶川市 北本市富士見市 三郷市 坂戸市 幸手市 吉川市 白岡市 毛呂山町川島町 松伏町 熊谷市 行田市 加須市 本庄市 東松山市羽生市 鴻巣市 深谷市 久喜市 吉見町 埼玉美里町 新潟南区阿賀野市 関川村 加茂市 南魚沼市 田上町 函館市 厚真町標茶町 標津町 別海町 根室市 沼田市 前橋市 高崎市桐生市 伊勢崎市 太田市 館林市 渋川市 安中市 板倉町群馬明和町 千代田町 大泉町 邑楽町 東金市 香取市 山武市多古町 千葉中央区 千葉花見川区 千葉美浜区 野田市 成田市習志野市 柏市 市原市 八千代市 鎌ケ谷市 浦安市 印西市白井市 栄町 東京千代田区 東京中央区 東京江東区東京渋谷区 東京中野区 東京杉並区 東京北区東京荒川区 東京板橋区 東京足立区 東京葛飾区東京江戸川区 三鷹市 調布市 横浜中区 川崎宮前区 湯河原町長野南牧村

なお、この地震による津波の心配はない。