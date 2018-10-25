男子第69回、女子第30回全国高校駅伝大会県予選となる県高校駅伝大会は25日、茨城県那珂総合公園周辺周回コースで行われ、男子は2時間8分16秒で水城が10年連続13度目の優勝を果たし、女子は1時間12分27秒で茨城キリストが3年連続21度目の栄冠に輝き、全国大会(12月23日・京都)への出場を決めた。上位6校は関東大会(11月18日・埼玉)に出場する。

男子(7区間、42・195キロ)は34校とオープン参加の合同3チームが出場。水城は2区までに2位に48秒差をつける好スタート。その後、4区を終え18秒差まで詰められたが、5、6区で区間賞を奪って逃げ切った。2位は24秒差で東洋大牛久。3位には水戸工が入り、日立工、日立一、水戸葵陵が続いた。

女子(5区間、21・0975キロ)は26校とオープン参加の合同1チームが出場。茨城キリストは1区で首位に立ち、そのまま先頭を譲らず、2位水城に1分28秒差をつけてゴールした。3位は常総学院、日立一、緑岡、水戸一が続いた。

▽女子成績

(1)茨城キリスト(高橋明、宮内、滝、高橋里、飯嶋)1時間12分27秒

(2)水城(橋野、打越、二川、山形、白田)1時間13分55秒

(3)常総学院(中根、小松沢、油原、神田、根本)1時間17分49秒

(4)日立一(大久保、根本、小泉、藤田、鈴木)1時間19分20秒

(5)緑岡(磯崎、海老沢、大島、長峯、川崎)1時間22分21秒

(6)水戸一(片根、富山、桜井、塙、鈴木)1時間22分24秒

(7)取手聖徳女1時間22分56秒

(8)竜ケ崎一1時間23分15秒

(9)日立二1時間23分24秒

(10)下妻一1時間24分15秒

(11)水戸二1時間24分57秒

(12)多賀1時間25分26秒

(13)竹園1時間25分38秒

(14)日立北1時間26分33秒

(15)鹿島1時間27分55秒

(16)水戸桜ノ牧1時間28分23秒

(17)江戸川学園1時間29分12秒

(18)水戸商1時間30分21秒

(19)下館一1時間31分11秒

(20)水戸三1時間31分36秒

(21)常磐大高1時間33分22秒

(22)太田一1時間33分31秒

(23)日立商1時間34分4秒

(24)取手松陽1時間35分38秒

(25)麻生1時間36分52秒

(26)石岡一1時間37分18秒

【区間1位記録】

▽1区(6キロ)

橋明日香(茨城キリスト)20分49秒

▽2区(4・0975キロ)

打越美優(水城)14分2秒

▽3区(3キロ)

滝なつみ(茨城キリスト)9分48秒

▽4区(3キロ)

高橋里佳(茨城キリスト)10分23秒

▽5区(5キロ)

飯嶋勇(茨城キリスト)17分24秒

▽男子成績

(1)水城(長山、土子、助川、山谷、亘理、荻沼、永岡)2時間8分16秒

(2)東洋大牛久(前田、伊藤、小野、木本、岩田、佐藤、板倉)2時間8分40秒

(3)水戸工(五十嵐、泉水、原、福井、磯野、大原、青木)2時間12分24秒

(4)日立工(赤津、石井、水谷滉、斎藤、五十嵐、水谷耀、菊地)2時間12分53秒

(5)日立一(長谷川、菊地、白石、鈴木、鳥居塚、岡部、阿部)2時間17分33秒

(6)水戸葵陵(倉田、平沼、志賀、田所、二川、杉山、上田)2時間19分30秒

(7)竜ケ崎一2時間20分28秒

(8)波崎2時間20分48秒

(9)常総学院2時間20分51秒

(10)鉾田一2時間21分5秒

(11)緑岡2時間21分10秒

(12)土浦日大2時間23分57秒

(13)鹿島学園2時間24分43秒

(14)土浦一2時間25分12秒

(15)水戸一2時間25分39秒

(16)太田一2時間27分6秒

(17)鹿島2時間27分7秒

(18)土浦湖北2時間28分54秒

(19)多賀2時間31分34秒

(20)竹園2時間32分16秒

(21)水海道一2時間33分8秒

(22)下妻一2時間34分8秒

(23)藤代2時間35分22秒

(24)牛久2時間37分3秒

(25)科技日立2時間37分35秒

(26)下館一2時間39分8秒

(27)水戸商2時間41分43秒

(28)佐竹2時間41分45秒

(29)江戸川学園2時間42分20秒

(30)麻生2時間44分33秒

(31)笠間2時間48分18秒

【区間1位記録】

▽1区(10キロ)

長山勇貴(水城)30分25秒

▽2区(3キロ)

土子将輝(水城)8分41秒

▽3区(8・1075キロ)

小野修平(東洋大牛久)24分23秒=区間新

▽4区(8・0875キロ)

木本大地(東洋大牛久)24分33秒

▽5区(3キロ)

亘理魁(水城)8分59秒

▽6区(5キロ)

荻沼直人(水城)15分18秒

▽7区(5キロ)

板倉颯大(東洋大牛久)15分16秒