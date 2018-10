『カメラを止めるな！』Blu-ray＆DVD、12月5日に発売決定！特典映像たっぷり収録！

『カメラを止めるな!』 ©ENBUゼミナール ※ジャケット及び仕様・特典等は予告なく変更になる場合がございます。

国内外で絶賛され、社会現象を巻き起こした『カメラを止めるな!』のBlu-rayとDVDが12月5日(水)にリリースされることが決定。あわせて、上田慎一郎監督の初期唯一の長編作品『お米とおっぱい。』DVDが同日発売されることも決まった。

上田慎一郎監督の劇場長編デビュー作である『カメラを止めるな!』。東京2館での公開から、国内および海外映画祭での評判やSNSなどで口コミが広がり、全国47都道府県で上映、観客動員数200万人を突破し、330館28億円の大ヒットを記録(2018年10月時点)、熱狂的な社会現象を巻き起こし続けている。

短編映画で各地の映画祭にて高い評価を受けた上田慎一郎監督にとって初のソフト化でもあるBlu-ray(セル)には、「監督&キャスト16名(わいわいver.)」「うえだ監督&ふくだみゆき監督夫妻(じっくり語りver.)」の2種類のオーディオコメンタリーと、貴重映像満載のメイキングや未公開シーン、「ONE CUT OF THE DEAD」GoProバージョンなど豪華特典映像が収録される。

DVDが同日発売される『お米とおっぱい。』は、上田監督の長編デビュー作品(2011年)。2~3カ月におよぶリハーサルを重ねて本番に挑み、6分間の長回しや、『カメラを止めるな!』で腰痛カメラマン役の山口友和が生真面目なサラリーマン役を演じているなど、『カメ止め!』ファンは必見の一作だ。

上田慎一郎監督コメント

劇場でしか味わえないアツアツポイントがあれば、Blu-ray&DVDでしか味わえないアツアツポイントもあるはず!好きなシーンを無限ループして楽しむも良し、一時停止して好きなキャラの表情を堪能するも良し、

家族や友達とツッコミながら見るも良し。これでカメ止めの楽しみ方がポンポン広がるはず!

特典映像は容量の限界まで詰め込みました。全135分を予定(本編より長い!)!最高かよ、おい!

ご覧になる際は丸一日空けておいてください。よろしくでーす!

※特典映像はBD135分、DVD45分予定

『カメラを止めるな!』リリース情報

12月5日(水)発売

★セル商品

■初回限定特典:特製ブックレット(Blu-ray&DVD共通)

■Blu-ray

品番:VPXT-71653/POS:4988021716536

4,800円+税/1枚組

本編96分+特典映像約135分

音声:音声ガイド/上田監督&キャストオーディオコメンタリー/上田監督&ふくだみゆきオーディオコメンタリー

字幕:日本語字幕

特典映像(135分予定):

メイキング(コメント、ワークショップ映像、クランクアップ打ち上げほか)/未公開シーン/国内外舞台挨拶集/「ENBU OF THE DEAD」A&Bパターン/「ONE CUT OF THE DEAD」GoProバージョン/ 「ポン!」~護身術教材ビデオより~/ 浅森咲希奈のカメ止めダンス!〜踊ってみた〜/日本版予告編/海外版予告編

■DVD

品番:VPBT-14756/POS:4988021147569

3,800円+税/1枚組

本編96分+特典映像約45分

音声:音声ガイド/上田監督&キャストオーディオコメンタリー/上田監督&ふくだみゆきオーディオコメンタリー

字幕:日本語字幕

特典映像(45分予定):

メイキング(コメント、ワークショップ映像、クランクアップ打ち上げ)/日本版予告編

★レンタルDVD

※本編のみ

発売元・販売元:バップ

ストーリー概要

とある自主映画の撮影隊が山奥の廃墟でゾンビ映画を撮影していた。本物を求める監督は中々OKを出さずテイクは42テイク に達する。そんな中、撮影隊に本物のゾンビが襲いかかる!大喜びで撮影を続ける監督、次々とゾンビ化していく撮影隊の面々。“37分ワ ンシーン・ワンカットで描くノンストップ・ゾンビサバイバル!”―――を撮ったヤツらの話。

『お米とおっぱい。』リリース情報

12月5日(水)発売

★セルDVD

品番:VPBT-14778/POS:4988021147781

3,800円+税/1枚組

本編102分+特典映像約44分

音声:上田監督、高木公佑、山口友和オーディオコメンタリー

特典映像(44分予定):メイキング/日本版予告編/上田監督、高木公佑、山口友和インタビュー

★レンタルDVD

※本編のみ

発売元・販売元:バップ

ストーリー概要

ある会議室に集められた、お互い名前も知らない5人の男たち。彼らが集められた理由、それはある議題を全員一致の決がでるまで話し合うことだった。その議題とは、「”お米とおっぱい”この世からどちらかが無くなるとしたら、あなたはどちらを残しますか?」というヘンテコなもの。訳が分からないままに、とりあえず議論を開始する男たち。史上最もくだらない議論が幕を開ける。

