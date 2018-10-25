〔交通事故死者〕北海道で死亡事故相次ぎ2018年下期計50人に、上期より25日早く(10/23)

10月23日(火)に長沼町と帯広市で交通死亡事故が発生し、北海道内で2018年計112人、7月以降の下期だけで計50人となりました。下期115日目での50人到達は上期(140日目)より25日早くなっていますが、通年では前年同期比5人減となっています。
都道府県別での下期交通事故死者50人到達は、愛知県(10/6)、埼玉県(10/13)、神奈川県(10/13)、千葉県(10/18)に次いで5道県目です。

【北海道内での2018年交通事故死者数】(10月23日現在：速報値)
・ 1月：17人(＋11)　うち高齢者5人(＋2)
・ 2月：10人(＋6)　　　　　　 7人(＋5)
・ 3月： 6人(－7)　　　　　　 3人(－5)
・ 4月： 3人(－4)　　　　　　 3人(±0)
・ 5月：20人(＋9)　　　　　　12人(＋6)
・ 6月： 6人(－11)　　　　　　5人(－2)
・ 7月：13人(－4)　　　　　　 7人(－2)
・ 8月：17人(＋3)　　　　　　 8人(＋1)
・ 9月：12人(－5)　　　　　　 5人(－2)
・10月： 8人(－3)

・2.64日に1人の割合(上半期2.91日/下半期2.3日)
・都道府県別：総数6位 増減数28位 増減率23位 人口10万人比37位
・年間死者数：2017年148人 16年158人 15年177人 14年169人 13年184人
　うち高齢者：　　　 76人　　　83人　　　96人　　　75人　　　97人

この記事へのお問い合わせ

This kiji is powered by

Follow

レスキューナウ

on

©株式会社レスキューナウ

寳來 英斗(Eito Hourai)

レスキューナウ危機管理情報センター

寳來 英斗(Eito Hourai)

レスキューナウ危機管理情報センター

株式会社レスキューナウ 危機管理情報センタ(RIC24) 所属。各種交通情報配信を主管する。

寳來 英斗(Eito Hourai)の記事一覧を見る

トピック交通安全

このトピックを見る

災害対応ワークショップ

企業BCP向け。災害時の初動対応手順や訓練計画を、短時間集中のワークショップで作成いただけます。

詳細・受講お申込み