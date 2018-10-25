〔交通事故死者〕北海道で死亡事故相次ぎ2018年下期計50人に、上期より25日早く(10/23)

10月23日(火)に長沼町と帯広市で交通死亡事故が発生し、北海道内で2018年計112人、7月以降の下期だけで計50人となりました。下期115日目での50人到達は上期(140日目)より25日早くなっていますが、通年では前年同期比5人減となっています。

都道府県別での下期交通事故死者50人到達は、愛知県(10/6)、埼玉県(10/13)、神奈川県(10/13)、千葉県(10/18)に次いで5道県目です。

【北海道内での2018年交通事故死者数】(10月23日現在：速報値)

・ 1月：17人(＋11) うち高齢者5人(＋2)

・ 2月：10人(＋6) 7人(＋5)

・ 3月： 6人(－7) 3人(－5)

・ 4月： 3人(－4) 3人(±0)

・ 5月：20人(＋9) 12人(＋6)

・ 6月： 6人(－11) 5人(－2)

・ 7月：13人(－4) 7人(－2)

・ 8月：17人(＋3) 8人(＋1)

・ 9月：12人(－5) 5人(－2)

・10月： 8人(－3)

・2.64日に1人の割合(上半期2.91日/下半期2.3日)

・都道府県別：総数6位 増減数28位 増減率23位 人口10万人比37位

・年間死者数：2017年148人 16年158人 15年177人 14年169人 13年184人

うち高齢者： 76人 83人 96人 75人 97人