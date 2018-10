チーズ好きにはたまらない！NYパーフェクトチーズ【東京駅のおすすめお土産グルメ】

東京駅のインスタ映えするおすすめグルメ&お土産を厳選してお届けする「東京駅“映え系”お土産グルメ&スイーツ」特集。

第五回目は、東京駅の行列店のひとつ、「NEWYORK PERFECT CHEESE(ニューヨークパーフェクトチーズ)」を現地ルポ。

平日午前中、行列は15人ほど、待ち時間は10分でした

「NEWYORK PERFECT CHEESE(ニューヨークパーフェクトチーズ)」はその名の通り、NYスタイルのチーズ菓子専門店。世界で活躍する3人のチーズのプロフェッショナル達が監修したこだわりのスイーツは、2017年3月のオープン以来大人気に。現在は京王百貨店 新宿店や羽田空港にも店舗があります。

筆者がお店を訪れたのは、平日午前9時すぎ。行列は15人ほどでした。

「お一人様20箱まで」の注意書きがあります。20箱以上購入しようとする方がいらっしゃるということですよね。すごい。もしかしたら転売目的の人かもしれませんね。

並びながら、何個入りをいくつ買うか考えます。こちらは5個入り775円(税込、以下同)。他に、8個入1,080円、12個入1,620円、15個入2,025円、18個入2,430円があります。

今更言うまでもないかもしれませんが、店名も商品名も「ニューヨークパーフェクトチーズ」です。

改めてみると、なんとも言えない不思議な形ですよね〜。チェダーチーズ入りの細長いチョコレートとミルククリームを、ゴーダチーズ風味のラングドシャではさんであります。チーズ好きにはたまらないスイーツでしょう。このインパクトあるお菓子が果たしてどんなお味なのか、本当に気になる!

ちなみに、今回は買いませんでしたが、「メイプルチーズ」「チーズエスカルゴ」というスイーツもありました。

結局筆者は、5個入りを購入。行列に並び始めてから購入までは10分ほどでした。その後東京駅をうろうろと徘徊する間、店の前を何度か通りましたが、午前中はだいたい10-15人程度の行列でした。

ニューヨークパーフェクトチーズを開封、実食!

さて、封を切り、いただいてみることにしましょう。スタイリッシュな箱を開けると、また中もスタイリッシュな個包装。レジでスタッフの方が「冷蔵庫で10分ほど冷やしてから」いただくようにと言っていたので、事前に冷やしておきました。

そして開けてみると・・・!なんということでしょう。中で割れてしまっておりました。ショック。

そしてもう1個開けてみたのですが、なんと2個目も割れてしまっています。さほど手荒に扱った覚えはないのですが・・・

こんな風に完璧な形のインパクトある風貌に出会いたいのですが・・・気をとりなおしてもう1個開けてみます。

よかった、やっと出会えた!今度はくずれていません。ちなみに残りの3個はすべて割れていないきれいな形でした。

ラングドシャのこんがりした焼き目がおいしそうです。一口ほおばると、冷やしておいたからこその食感が、まず楽しませてくれます。ゴーダチーズの風味のラングドシャはサクッと。チーズチョコレートはカリッと。そしてチーズの香りと風味が口いっぱいに広がり・・・複雑な味わいです。あっという間に1個完食。つい、もう1個、さらにもう1個と食べたくなる、後をひくおいしさと手頃な大きさ。

ちなみに、冷やさないで食べると、おいしさが半減する(と筆者は感じました)ので、冷やして食べることを強くおすすめします。

誰かとシェアしたいなら、5個入りだと足りないかも。それに、5個入りの箱は縦型でおしゃれなのですが、中でカサコソと動きやすいので、筆者のように割れてしまう可能性が高いと思いました。

おいしさはたしかですが、デリケートなお菓子なので、お持ち帰りの際は、くれぐれもご注意ください!

東京駅「NEWYORK PERFECT CHEESE(ニューヨークパーフェクトチーズ)」への行き方マップ

東京駅は迷いやすいのですが、「NEWYORK PERFECT CHEESE(ニューヨークパーフェクトチーズ)」は比較的見つけやすいです。丸の内南口のすぐ近く、駅改札内南通路にあります。ポイントは、「丸の内南口すぐ近く」「改札内」「1階」です。真向かいには同じく行列店の「PRESS BUTTER SAND(プレスバターサンド)」もありますよ。

「NEWYORK PERFECT CHEESE(ニューヨークパーフェクトチーズ)」東京駅店

https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130201/13207461/

東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅構内1F

営業時間 8:00-22:00

価格(税込)

ニューヨークパーフェクトチーズ 5個入り775円、8個入1,080円、12個入1,620円、15個入2,025円、18個入2,430円

賞味期限:約1か月(筆者が買ったときは1か月と1週間でした)

[All Photos by Aya Yamaguchi]

Do not use images without permission.