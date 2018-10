世界No.1 クラシカル・クロスオーヴァー・ヴァイオリニスト、デイヴィッド・ギャレットの初ベスト盤、発売開始

クラシック音楽の世界だけではなく、ポップ・フィールドでも精力的に活動し、俳優として映画で主演を演じるなど幅広く活動を続けるヴァイオリニスト、デイヴィッド・ギャレット。彼が2007年から約10年間に及ぶ活動から収録された自身初のベスト・アルバム『Unlimited - Greatest Hits』が10月26日に発売となった。

このアルバムには既発表曲に加えて、ビリー・ジョエルの「レニングラード」、クイーンの「ショウ・マスト・ゴー・オン」、ザ・ビートルズの「ヘイ・ジュード」、マイケル・ジャクソン「あの娘が消えた」、デイヴィッド・フォスターの「ザ・ベスト・オブ・ミー」、エロス・ラマゾッティの「Musica É」の6曲をカバーした新規録音の楽曲が収録されている。さらに、「スムース・クリミナル」、「ウォーク・ディス・ウェイ」、「エア」、「アストゥリアス」には新たなアコースティック・アレンジが施され、「トッカータ」はアレンジが刷新されるなど、新録の音源も収められている。

また、本人のコメントも到着した。

■リリース情報

デイヴィッド・ギャレット『Unlimited – Greatest Hits』

発売日:2018年10月26日(金)

収録曲

Disc 1

1. Smooth Criminal (2018アコースティックver.)

2. He's A Pirate (“Pirates of The Caribbean”)

3. Leningrad (2018新録音)

4. Walk This Way (2018アコースティックver.)

5. The Show Must Go On (2018新録音)

6. Air (2018アコースティックver.)

7. The 5th

8. Asturias (2018アコースティックver.)

9. Musica É (2018新録音)

10. Viva La Vida

11. Toccata (2018新アレンジver.)

12. Nothing Else Matters

13. Smells Like Teen Spirit

14. She's Out Of My Life (2018新録音)

15. Summer

16. Cry Me A River

17. Kashmir

18. The Best Of Me (2018新録音)

19. Dangerous with the Royal Philharmonic Orchestra & Franck van der Hejden

20. Purple Rain

21. Hey Jude (2018新録音)

Disc 2 (DELUXE EDITION ONLY)

1. Bitter Sweet Symphony

2. November Rain

3. Bolero

4. Duel Guitar Vs. Violin

5. Hungarian Dance No. 5

6. Summertime

7. The 5th (Ben Preston Remix)

8. Little Wing

9. Zorba’s Dance

10. Ain’t No Sunshine

11. Ma Dove Sei with Andrea Bocelli

12. I Have A Dream

13. Explosive with the Royal Philharmonic Orchestra & Franck van der Hejden

14. Por Una Cabeza with Martynas

15. Ode To Joy with Katherine Jenkins

16. Io Ti Penso Amore with Nicole Scherzinger