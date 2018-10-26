スマホゲーム『Readyyy!』事前登録5万件突破記念！　新情報盛りだくさんの公式生番組“Readyyy!Showww!”が10月29日に配信決定！

セガ制作・総指揮による女性向けアイドル育成スマホゲーム『Readyyy!（レディ）』の事前登録件数が5万件を突破したことを記念して、2018年10月29日(月)に公式生番組“Readyyy!Showww!”が配信決定！

生配信では、『Readyyy!』のアイドルたちを演じる声優7名が登場し、各ユニットのMVの見どころをプレゼンテーションしたりなど様々なコーナーが行われます。

さらに、放送開始予定のラジオに関する重大発表のほか、とっておきの初出し情報も盛りだくさ

ん！ 視聴者プレゼントも用意されています。

また、事前登録の5万件突破にともない、ゲーム内に登場するアイドルユニット“SP!CA”と“La-Veritta”のMV（フルVer.）がYouTube公式チャンネルにて、期間限定で公開中です。

公式生番組“Readyyy!Showww!”概要

配信日時：10月29日(月)21:30～22:30

● 出演

【SP!CA】

住谷哲栄さん(久瀬光希役)

長谷徳人さん(錦戸佐門役)

小宮逸人さん(五十嵐比呂役)

遠藤淳さん(紺野梓役)

観世智顕さん(胡桃沢タクミ役)

【La-Veritta】

榊原優希さん(上條雅楽役)

田中文哉さん(清水弦心役)

【天の声おにいさん】

松風雅也さん

住谷哲栄さん(久瀬光希役)

遠藤淳さん(紺野梓役)

榊原優希さん(上條雅楽役)

田中文哉さん(清水弦心役)

ニコニコ生放送

事前登録キャンペーン開催中！ MVも公開！

スマホゲーム『Readyyy!』の配信に先駆けて、事前登録キャンペーンを開催中です。本キャンペーンでは、事前登録の件数に応じて、ゲーム内のガチャなどで使用できる「ダイヤ」のプレゼント数がアップするほか、ゲーム内の5つのアイドルユニットのMV(フルVer.)をYouTube公式チャンネルにて期間限定公開します。

＜報酬一覧＞

3万突破…30ダイヤ(ガチャ1回分)【達成済み】

5万突破…60ダイヤ(ガチャ2回分)＋“SP!CA”“La-Veritta”MV(フルver.)公開【達成済み】

7万突破…90ダイヤ(ガチャ3回分)＋“Just4U”“RayGlanZ”MV(フルver.)公開

10万突破…150ダイヤ(ガチャ5回分)、エナジーバー×3、スタミナドリンク×3＋“摩天ロケット”

● MV(フルver.)公開

※登録数達成とMV公開は、同じタイミングではない場合がございます。

※MVは期間限定公開を予定しております。

※ゲーム内報酬はサービス開始後に付与させていただきます。

※記載内容は予告なく変更になる場合がございます。

また、事前登録5万件突破に伴い、公式Twitter(@Readyyy_info)のMV付きツイートに記載されている「ハッシュタグをつけてつぶやく」ボタンからツイートすると、「SP!CA」「La-Veritta」それぞれのメンバーの秘密のエピソードを見ることができます。こちらもぜひチェックしてみてください。

＜対象ツイート＞

5万件突破のMVは公式Youtubeチェンネルで公開中です。

『Readyyy!』事前登録サイト

『Readyyy!』プロジェクト概要

＜『Readyyy!』プロジェクト ストーリー＞

「18人の男子高校生をトップアイドルに育て上げよ！」

全てのアイドルがランキング化される時代――。

主人公は、新たにアイドル業界参入を決めた芸能事務所『ディア・プロダクション』の新人プロデューサー。しかも新人アイドル18人が暮らすシェアハウスの寮長も兼任!?鎌倉の美しい風景に囲まれ、つまずきながらも懸命に夢を追う彼らに寄り添う、18人＋1人の青春サクセスストーリー！

＜『Readyyy!』プロジェクトスタッフ＞

制作：株式会社セガゲームス

プロデューサー：入江秀毅

ディレクター：高田暁子

脚本：水野隆志

音響監督：野崎圭一

キャラクター原案：えびら

キャラクターデザイン：森光恵

キャラクター制作：Production I.G

美術監督：岩熊茜（でほぎゃらりー）

背景：でほぎゃらりー

MV制作：ダンデライオンアニメーションスタジオ

音楽：

CHOKKAKU［編曲］

知野芳彦［サウンドディレクター/ボーカルディレクター］

中西圭三［楽曲提供］

黒うさＰ［楽曲提供］

ONIGAWARA［楽曲提供］

SHIROSE from WHITE JAM［楽曲提供］

Macaroni&Cheese (ex-BACK-ON)［楽曲提供］

吟(BUSTED ROSE)［BGM楽曲］ほか多数

声優事務所（五十音順）：

青二プロダクション

アーツビジョン

アトミックモンキー

81プロデュース

賢プロダクション

プロジェクト名：『Readyyy!（レディ）』プロジェクト

公式サイト

公式Twitter(@Readyyy_info)

TwitterNAME：『Readyyy!』プロジェクト公式

ハッシュタグ：#レディ #セガ女性向け新作

公式Youtubeチャンネル

『Readyyy!』プロジェクト概要

＜『Readyyy!』プロジェクト ストーリー＞

「18人の男子高校生をトップアイドルに育て上げよ！」

全てのアイドルがランキング化される時代――。

主人公は、新たにアイドル業界参入を決めた芸能事務所『ディア・プロダクション』の新人プロデューサー。しかも新人アイドル18人が暮らすシェアハウスの寮長も兼任!?鎌倉の美しい風景に囲まれ、つまずきながらも懸命に夢を追う彼sらに寄り添う、18人＋1人の青春サクセスストーリー！

公式サイト

公式Twitter(@Readyyy_info)

公式Youtubeチャンネル