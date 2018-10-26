アニメイトタイムズ

スマホゲーム『Readyyy!』事前登録5万件突破記念！　新情報盛りだくさんの公式生番組“Readyyy!Showww!”が10月29日に配信決定！

セガ制作・総指揮による女性向けアイドル育成スマホゲーム『Readyyy!（レディ）』の事前登録件数が5万件を突破したことを記念して、2018年10月29日(月)に公式生番組“Readyyy!Showww!”が配信決定！

生配信では、『Readyyy!』のアイドルたちを演じる声優7名が登場し、各ユニットのMVの見どころをプレゼンテーションしたりなど様々なコーナーが行われます。

さらに、放送開始予定のラジオに関する重大発表のほか、とっておきの初出し情報も盛りだくさ
ん！　視聴者プレゼントも用意されています。

また、事前登録の5万件突破にともない、ゲーム内に登場するアイドルユニット“SP!CA”と“La-Veritta”のMV（フルVer.）がYouTube公式チャンネルにて、期間限定で公開中です。

公式生番組“Readyyy!Showww!”概要

配信日時：10月29日(月)21:30～22:30

● 出演

【SP!CA】
住谷哲栄さん(久瀬光希役)

長谷徳人さん(錦戸佐門役)

小宮逸人さん(五十嵐比呂役)

遠藤淳さん(紺野梓役)

観世智顕さん(胡桃沢タクミ役)

【La-Veritta】
榊原優希さん(上條雅楽役)

田中文哉さん(清水弦心役)

【天の声おにいさん】
松風雅也さん
住谷哲栄さん(久瀬光希役)
遠藤淳さん(紺野梓役)
榊原優希さん(上條雅楽役)
田中文哉さん(清水弦心役)

ニコニコ生放送

事前登録キャンペーン開催中！　MVも公開！

スマホゲーム『Readyyy!』の配信に先駆けて、事前登録キャンペーンを開催中です。本キャンペーンでは、事前登録の件数に応じて、ゲーム内のガチャなどで使用できる「ダイヤ」のプレゼント数がアップするほか、ゲーム内の5つのアイドルユニットのMV(フルVer.)をYouTube公式チャンネルにて期間限定公開します。

＜報酬一覧＞
3万突破…30ダイヤ(ガチャ1回分)【達成済み】
5万突破…60ダイヤ(ガチャ2回分)＋“SP!CA”“La-Veritta”MV(フルver.)公開【達成済み】
7万突破…90ダイヤ(ガチャ3回分)＋“Just4U”“RayGlanZ”MV(フルver.)公開
10万突破…150ダイヤ(ガチャ5回分)、エナジーバー×3、スタミナドリンク×3＋“摩天ロケット”

● MV(フルver.)公開

※登録数達成とMV公開は、同じタイミングではない場合がございます。
※MVは期間限定公開を予定しております。
※ゲーム内報酬はサービス開始後に付与させていただきます。
※記載内容は予告なく変更になる場合がございます。

また、事前登録5万件突破に伴い、公式Twitter(@Readyyy_info)のMV付きツイートに記載されている「ハッシュタグをつけてつぶやく」ボタンからツイートすると、「SP!CA」「La-Veritta」それぞれのメンバーの秘密のエピソードを見ることができます。こちらもぜひチェックしてみてください。

＜対象ツイート＞

5万件突破のMVは公式Youtubeチェンネルで公開中です。

『Readyyy!』事前登録サイト

『Readyyy!』プロジェクト概要

＜『Readyyy!』プロジェクト ストーリー＞
「18人の男子高校生をトップアイドルに育て上げよ！」

全てのアイドルがランキング化される時代――。

主人公は、新たにアイドル業界参入を決めた芸能事務所『ディア・プロダクション』の新人プロデューサー。しかも新人アイドル18人が暮らすシェアハウスの寮長も兼任!?鎌倉の美しい風景に囲まれ、つまずきながらも懸命に夢を追う彼らに寄り添う、18人＋1人の青春サクセスストーリー！

＜『Readyyy!』プロジェクトスタッフ＞
制作：株式会社セガゲームス
プロデューサー：入江秀毅
ディレクター：高田暁子
脚本：水野隆志
音響監督：野崎圭一
キャラクター原案：えびら
キャラクターデザイン：森光恵
キャラクター制作：Production I.G
美術監督：岩熊茜（でほぎゃらりー）
背景：でほぎゃらりー
MV制作：ダンデライオンアニメーションスタジオ

音楽：
CHOKKAKU［編曲］
知野芳彦［サウンドディレクター/ボーカルディレクター］
中西圭三［楽曲提供］
黒うさＰ［楽曲提供］
ONIGAWARA［楽曲提供］
SHIROSE from WHITE JAM［楽曲提供］
Macaroni&Cheese (ex-BACK-ON)［楽曲提供］
吟(BUSTED ROSE)［BGM楽曲］ほか多数

声優事務所（五十音順）：
青二プロダクション
アーツビジョン
アトミックモンキー
81プロデュース
賢プロダクション

プロジェクト名：『Readyyy!（レディ）』プロジェクト

公式サイト
公式Twitter(@Readyyy_info)
TwitterNAME：『Readyyy!』プロジェクト公式
ハッシュタグ：#レディ #セガ女性向け新作

公式Youtubeチャンネル

『Readyyy!』プロジェクト概要

＜『Readyyy!』プロジェクト ストーリー＞
「18人の男子高校生をトップアイドルに育て上げよ！」

全てのアイドルがランキング化される時代――。

主人公は、新たにアイドル業界参入を決めた芸能事務所『ディア・プロダクション』の新人プロデューサー。しかも新人アイドル18人が暮らすシェアハウスの寮長も兼任!?鎌倉の美しい風景に囲まれ、つまずきながらも懸命に夢を追う彼sらに寄り添う、18人＋1人の青春サクセスストーリー！

公式サイト
公式Twitter(@Readyyy_info)
公式Youtubeチャンネル

この記事へのお問い合わせ

This kiji is powered by

©株式会社アニメイトラボ