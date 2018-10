シンガー・ソングライター/ギタリストReiの最新シングル「Silver Shoes」のMVがフルで公開。11月7日発売1stアルバム『REI』発売インストア・ライヴも決定

11月7日に1stアルバム『REI』をリリースするシンガー・ソングライター/ギタリストRei。このアルバムにも収録される「Silver Shoes」のミュージック・ビデオのフル・ヴァージョンが公開となった。

YouTube:Rei「Silver Shoes」

このミュージック・ビデオを観てSNSでシェアすると「Silver Shoes」のアナザー・ジャケットがもらえるキャンペーンも実施となっている。

詳細は↓

https://umusic.digital/ednvyt/

また、11月7日にリリースされる1stアルバム『REI』リリース・インストア・ライヴを東京、大阪の計3ヶ所で開催されることも決定した。

●タワーレコード渋谷店:11月8日(木)19:30スタート

●タワーレコード新宿店:11月10日(土)21:00スタート

●タワーレコード梅田NU茶屋町店:11月13日(火)19:30スタート

各インストア・ライヴの参加方法など詳細はこちら

さらにReiを継続的に応援するCDショップ「CReiZY SHOPS」が全国規模で決定した。「CReiZY SHOPS」ではそこでしか入手できない情報も多数展開される予定。まずその第1弾として、10月27日(土)より「CReiZY SHOPS“Secret Card”」の無料配布がスタート。この“Secret Card”に隠されている秘密のコードにアクセスするとエクスクルーシヴなプログラムを楽しむことができる。

※各店舗とも数量に限りがございます。

※一部店舗では配送の都合により配布スタートが遅れる場合もございます。詳細は各店舗にお問い合わせください。

「CReiZY SHOPS」全国店リスト↓

https://www.universal-music.co.jp/rei/news/2018-10-26-shop/

1stアルバム『REI』はiTunesでのpre-orderとSpotifyのpre-saveも受付中。そして今ならSpotifyでpre-saveするとReiのスペシャル動画コメントを観ることができる。

・iTunes pre-order

・Spotify pre-save

■Rei 1st Album『REI』

Rei 『REI』Limited Edition

2018年11月7日(水)リリース

各種予約まとめリンク

・iTunes pre-order

・Spotify pre-save

・Limited Edition(CD+DVD):7inch見開き紙ジャケ仕様

品番:UCCJ-9217

価格:¥3,600(+税)

https://store.universal-music.co.jp/product/uccj9217/

・Standard Edition(CD):CDサイズ見開き紙ジャケ仕様

品番:UCCJ-2163

価格:¥2,800(+税)

https://store.universal-music.co.jp/product/uccj2163/

Track List

M1 BZ BZ

M2 LAZY LOSER

M3 My Name is Rei

M4 Follow the Big Wave

M5 PLANETS

M6 Dreamin'

M7 Silver Shoes

M8 Clara

M9 MELODY MAKER

M10 The Reflection

M11 Arabic Yamato

M12 before sunrise

Limited Edition DVD

MUSIC FILM #2 “Rei of Light”

【参加ミュージシャン】

Vocal & Guitar: Rei / Bass: KenKen (LIFE IS GROOVE, RIZE, Dragon Ash), 角田隆太 (ものんくる) , 真船勝博(FLOWER FLOWER) / Drums & Percussion: ASA-CHANG (ASA-CHANG & 巡礼), 伊藤大地 , HAZE, みどりん (SOIL&"PIMP"SESSIONS) / Keyboards: ちゃんMARI (ゲスの極み乙女。), 渡辺シュンスケ (Schroeder-Headz) / Marimba & Glocken: 加納りな / Sax: 後関好宏 / Trumpet: 村上基 (在日ファンク、Gentle Forest Jazz Band)/Trombone ジェントル久保田(在日ファンク、Gentle Forest Jazz Band)/ Flute: 武嶋聡 / Harp: 千賀太郎(MONSTER大陸) / Chorus: マナ, カナ, ユナ (CHAI)

Produced, Composed & Performed by Rei