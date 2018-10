■CM放送記念「魔王集結キャンペーン」開催!

2018年10月27日(土)からのテレビCMを記念して、「魔王集結キャンペーン」を開催!なんと、期間中にログインすると「魔王確定ふくびき券スーパー」が手に入ります。「ランクS以上確定ふくびき券スーパー」やジェムがもらえる「魔王集結ログインボーナス」、「まほうの地図から最大レベルで出現!」など盛りだくさん!この機会をお見逃しなく!

魔王集結ログインボーナス

8日目には「ランクS以上確定ふくびき券スーパー」が貰えちゃう!「魔王確定ふくびき券スーパー」が入手できる特別な期間限定ミッションも冒険スタンプに設置しています。

魔王集結ログインボーナスの報酬について

1日目~7日目:ジェム100個

8日目:ランクS以上確定ふくびき券スーパー1枚

9日目以降:ジェム100個

※魔王集結ログインボーナスは、開催期間中の通算ログイン日数に応じて報酬をお贈りするログインボーナスです。

開催期間

2018年10月27日(土)4時00分~2018年12月1日(土)3時59分

CM記念チャレンジ

CM記念クエスト「魔王たちへの挑戦」開催!毎日クエストに挑戦して、最大で30枚以上のふくびき券スーパーや3000個以上のジェムを手に入れましょう!

開催期間

2018年10月27日(土)4時00分~2018年11月30日(金)18時59分

ランクS以上確定ふくびき券プレゼントキャンペーン

キャンペーン期間中に、有償ジェムを合計5000個以上購入されたプレイヤーの皆様に、おひとり様1回限り「ランクS以上確定ふくびき券スーパー1枚」を翌日にプレゼントいたします!

開催期間

2018年10月27日(土)4時00分~2018年11月8日(木)3時59分

ジェム初回増量ボーナスリセット

2018年10月27日(土)4時00分に、ジェム初回増量ボーナスをリセット!ジェムを初めて購入した時に手に入るおまけのジェムが、もう一度手に入ります。

リセット日時

2018年10月27日(土)4時00分

便利アイテム販売

冒険をお助けする便利アイテムセットが登場!ひとりで冒険や不思議の塔で使えるお得なセットになっております。

セット内容

不思議の塔CM記念セット(ジェム1480個で、おひとり様1回まで)

みちびきの魔石3700個

えらびなおしのフダ400枚

不思議の塔探検お助けセット(ジェム980個で、おひとり様5回まで)

みちびきの魔石1850個

えらびなおしのフダ200枚

お得なスタミナ草40個セット(ジェム200個で、おひとり様5回まで)

スタミナ草40個

お得なはぐメタのカギ10本セット(ジェム250個で、おひとり様5回まで)

はぐメタのカギ10本

お得なクエストスキップ券10枚セット(ジェム200個で、おひとり様3回まで)

クエストスキップ券10枚

開催期間

2018年10月27日(土)4時00分~2018年11月30日(金)18時59分

魔法の地図から最大レベルで出現!

期間中に、まほうの地図からモンスターを仲間にすると、最大レベルで仲間になります!この機会に、まほうの地図にいるモンスターたちを育成しましょう!

開催期間

2018年10月27日(土)4時00分~2018年11月7日(水)14時59分

