ワンオクTomoya、「16歳女性との淫行告発」活動休止説も浮上でファン騒然

Photo by Dusty J(写真はイメージです)

ONE OK ROCKのTomoyaさんが16歳の女性と関係を持ったとフライデーで報道されましたがどうやら、これは7年前の話だったようで……。Tomoyaさんの女性の扱いが酷い?ワンオクは活動休止も?ここにまとめます。

■Tomoyaのフライデーは7年前の話?女性の扱いが酷い?

ワンオクのTomoyaさんは7年前の25歳の時に16歳の女性と関係を持っていたようです。

フライデーのtomoyaの記事#tomoya #ワンオク #フライデー

見たくない方は見ないでください。

7年も前の話だそうです。

最後にあってから4年後にインスタで結婚報告を見て納得できず連絡をするも連絡が取れず、腹が立ちネタを売ったとのことです。 pic.twitter.com/lL8dUZFjzg

— しろくま (@nanashixxx3) 2018年10月25日

最後に会ってからTomoyaさんのインスタの結婚報告で結婚を知ったこの女性。連絡が取れずに腹が立ってしまってフライデーにTomoyaさんの写真を売ったようですね。

ワンオクTomoyaの記事

過去の事だから

このまま活動続けてほしい pic.twitter.com/MlRrkcNPbn

— りゅう (@ryuichi511209) 2018年10月25日

Tomoyaさんの女性の扱いが酷いとも言われてしまっていますね。Tomoyaさんはお子さんが生まれたことも報告したりしていたのでそういったことにもこの女性は嫉妬してしまったのかもしれませんね。

■Tomoyaのフライデーは7年前の話?ネットの反応は?

TomoyaはONE OK ROCKに必要なんや。。。Tomoyaしかあのドラムは叩けんのや。。。。彼は天才なんや。。。

— アケルマ。 (@May_one0969) 2018年10月26日

Tomoyaが無事でありますように

— なーふぃー (@Nafboc) 2018年10月26日

Tomoya…今知った。

なんか…人間やなあって感じや

— じゃぎ (@jyaaaa20gi) 2018年10月26日

ワンオクのTomoyaの件、自分のこと25歳でおじさんって言うてるのが許せん😊(そこじゃない)

— こと🍩 (@aruku07) 2018年10月26日

だれやtomoyaのネタフライデーに売った人

— なかむらしおり (@nakashi19980219) 2018年10月26日

コレは日村さん同様、告発者がクロのパターンだ。流石にコレはTomoyaさんにお咎めなしだろうよ。

— ヴェノム丸盛@ヘルニア治療中 (@hedobanmaru) 2018年10月26日

tomoyaやったな。活動休止とかやめてや。

— 海ホタル (@hayamisho__) 2018年10月26日

tomoyaがいないとワンオクじゃない

— マァ (@xu_mayu) 2018年10月26日

ONE OK ROCKは2009年4月にギタリストのAlexさんが神奈川県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されてしまいその後、Alexさんが脱退。ONE OK ROCKは活動休止となりました。活動を再開したのは5ヶ月後。今回もそんなことになってしまうのでしょうか?

ワンオクTomoyaのって本当なん?

次は活休じゃ済まなくない?

— 御味御付 (@omikoshi_ommy) 2018年10月25日

Tomoyaの報道さ、

どこまで事実か知らんけど、

両成敗の可能性もあるよな…。

— 久保 直也(ぼっくん)@10/27 なうぷれ (@naoya_711) 2018年10月26日

TomoyaはONE OK ROCKに必要なんや。。。Tomoyaしかあのドラムは叩けんのや。。。。彼は天才なんや。。。

— アケルマ。 (@May_one0969) 2018年10月26日

しかし、フライデーはバナナマン日村さんの件といい昔のことでも扱うのですね。日村さんが問題なくあの報道後もテレビに出ているのでTomoyaさんも問題ないように思いますが…。今後のワンオクの動向に注目していたいと思います。

→さらに詳しい情報はこちら

Text by 『駆け抜ける、日々』(https://trendy15.info/)