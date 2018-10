日々ニュースなどで見かける日本の裁判ですが、その法廷で活躍する弁護士、検察官、裁判官の仕事内容を法律の専門家が詳細に解説する1冊です。

「そもそも裁判って何でそんなに長引くの?」といった、今さら聞けない単純な疑問から、それぞれの職業に求められる仕事内容や、弁護士や検察官、裁判官になるために必要なことなど、義務教育では教えてくれない意外な情報が満載です!

また、本書を彩るのは個性豊かな「逆転裁判」のキャラクター。目で見て楽しく、裁判の仕組みがスーッと頭に入る、新しい書籍です。

主な掲載内容

第1章:裁判の基礎知識…そもそも裁判とは?、刑の重さはどう決まる?など

第2章:弁護士の仕事…弁護士の役割、弁護士になるにはなど

第3章:検察官の仕事…検察官の役割、起訴と不起訴など

第4章:裁判官の仕事…裁判官の役割、裁判官になるにはなど

第5章:裁判の仕組み…裁判が行われるまでの流れ、起訴の種類など

■商品概要

商品名:日本の裁判がわかる本

発売日:2018年10月26日(金)

予価:本体850円(税抜)

発売元:日本文芸社

監修:ベリーベスト法律事務所

商品サイト

https://amzn.to/2NLy4gf

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.