■ハロウィンイベント「マッドハウス」が開催!

YEAR3の2回目のイベントとなるハロウィンイベント「マッドハウス」が10月25日から10月31日にかけて開催される。このイベントではハロウィンスキンの5人の攻撃側オペレーター(ASH、THERMITE、BUCK、HIBANA、FINKA)と5人の防衛側オペレーター(MIRA、VIGIL、VALKYRIE、JÄGER、PULSE)を使用してハロウィンバージョンのマップ「民家」で戦う。Crimsonveilコレクションでは5人のオペレーターFINKA、JÄGER、THERMITE、VALKYRIE、そしてVIGILに使えるスキンが追加された。また、2017年に配信されたハロウィンスキンも再び購入することができる。

さらに、この「マッドハウス」イベント期間中ではUbisoft Clubチャレンジ「トリック・オア・トリート」も行われる。このチャレンジでは30キルを達成したプレイヤーにCrimsonveilパックを1つ、そして60キルを達成したプレイヤーにはもう1つ追加でCrimsonveilパックが配布される。加えて、10月25日から11月5日までにログインしたプレイヤーにはCrimsonveilパックが無料で1つ配布される。

Crimsonveilコレクションのアイテムは10月25日から11月5日まで購入が可能だ。このハロウィンテーマのスキンコレクションではFINKA、JÄGER、THERMITE、VALKYRIE、そしてVIGILに使える22のアイテムがあり、それぞれのCrimsonveilパックは300 R6クレジットで購入することができる。

※アイテムが重複することはありません

