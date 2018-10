タレントの足立梨花さんが公開したハロウィーンコスプレが注目を集めています。

■制服ゾンビ、降臨

24日、自身のインスタグラムに「ハロウィン in USJ」と投稿したのは、“制服ゾンビ”に扮した足立さんの写真。

ハロウィンin USJ🎃

ハッシュタグに「#今年もこの方と」とあるように、誰かと大阪にあるユニバーサル・ジャパンに訪れたことを報告しました。

■「朝から血のりと格闘」

その後、友人のタレント・西崎莉麻さんと遊びに行ったことを明かし、制服ゾンビで楽しんだ1日を連投。

正解は #りかりま でした❤️ りまっち(西崎莉麻ちゃん)と恒例のUSJハロウィン🎃 . 今年は制服ゾンビ🧟‍♀️

「朝から血のりと格闘し、傷シールとも格闘し、念願のハロウィンコスプレ!!」と、カラコンや血のりで気合いを入れて、本格的なゾンビメイクを仕上げた模様。

ちゅ💋

■USJの本格的イベント!

USJはこの時期、「エレガントなハロウィーンスタイルにドレスアップして、 “アーティスティックで歪んだ世界”に迷い込む、今までにない特別な体験」ができるイベントを開催しています。

2002年から続き、17年目を迎えた今年は、9月7日から11月4日までの期間「ユニバーサル・サプライズ・ハロウィーン」を開催中!

「1度行ったら、ハマった!」という人が続出しているようですが、足立さんもインスタに「恒例のUSJハロウィン」と綴っているように、ハマってしまったひとりなのかもしれませんね。

■「追われたいわ!」「カラコンが新鮮」

「ほんと楽しかったー」と“制服ゾンビ”を堪能し、満喫したようです。この姿に、「かわいいゾンビ」「傷だらけなのに美しい!」と称賛の声で溢れています。

「こんなかわいいゾンビなら、追われたいわ!」

「傷だらけなのに美しいゾンビ!」

「カラコンが新鮮でかわいい♪」

「目から血が流れてるのに…かわいさでまぶしいっす!」

ふたりとも、ゾンビメイクでも隠し切れないかわいさと、スタイルの良さで目立ちそうですね~!

