ラブライブ！サンシャイン！！：声優陣が劇場版のアフレコ語る　伊波杏樹「ドキドキした」

新作劇場版アニメ「ラブライブ!サンシャイン!! The School Idol Movie Over the Rainbow」のアフレコに参加した声優陣(C)2017 プロジェクトラブライブ!サンシャイン!!

人気アニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」の新作劇場版アニメ「ラブライブ!サンシャイン!! The School Idol Movie Over the Rainbow」(2019年1月4日公開)のアフレコがこのほど行われた。高海千歌役の伊波杏樹さんはアフレコを終え「劇場版ということで長尺のアフレコとなりましたが、体感としてはとてもあっという間でした! 後半のシーンになるにつれ、温かくもどこか少し寂しい気持ちも感じつつ、Aqoursの楽曲や想いにたくさんドキドキした収録となりました!」とコメントを寄せている。

劇場版は、浦の星女学院のスクールアイドルとして参加する最後の「ラブライブ!」で優勝したAqoursだったが、新たな学校への編入の準備を進める2年生、1年生の前に、想定外のトラブルが連発する。卒業旅行へ向かった3年生が行方不明になり、離れ離れになって互いの存在の大きさに初めて気付くことになる。

「ラブライブ!サンシャイン!!」は、「ラブライブ!」の新プロジェクトで、15年4月に雑誌「電撃G’s マガジン」(KADOKAWA)などで始動。静岡県沼津市の海辺の町、内浦にある私立浦の星女学院を舞台に、Aqoursが“キラキラと輝くスクールアイドル”を目指す……というストーリー。テレビアニメ第1期が16年7~9月、第2期が17年10~12月に放送された。

◇アフレコを終えたキャスト陣の感想

伊波杏樹さん(高海千歌役) 劇場版ということで長尺のアフレコとなりましたが、体感としてはとてもあっという間でした! 後半のシーンになるにつれ、温かくもどこか少し寂しい気持ちも感じつつ、Aqoursの楽曲や想いにたくさんドキドキした収録となりました!

逢田梨香子さん(桜内梨子役) ついに劇場版のアフレコが終了して、寂しい気持ちでいっぱいでした。ですが、彼女たちなりの選択をし、たくましく力強く前に進んで行ってくれたのでなにも思い残すことはありません! あとは皆様に届けるのみです!

諏訪ななかさん(松浦果南役) 劇場版のアフレコは初めてだったので、新鮮な気持ちで挑みました。浦の星を卒業してからの果南は、今までの果南より少し大人になったなぁと感じました。高校を卒業したけどまだ大人ではない、千歌たちのことは気になるけど自分たちも前に進まなくちゃ、な複雑な心境をたくさん考えつつ演じました。

小宮有紗さん(黒澤ダイヤ役) テレビシリーズを終えてから1年以上ぶりのアフレコだったので緊張しました。アフレコが空いていた1年間はライブ活動など本当にAqoursに捧げた一年だったので、その分9人の団結力もより見えたアフレコだった気がします!

斉藤朱夏さん(渡辺曜役) 彼女たちの新しいストーリーをまずいち早く知ることができて!そうなのか! ええ!! 嘘!!とか、いろいろな感情を知った中で。待ってるみんなに、早く教えてあげたいなと、ワクワクしながらのアフレコでした。なので、無事アフレコが終了した時は、終わってしまったことへの寂しさが少しありましたが、緊張の糸が切れ少しホッとしてます。

小林愛香さん(津島善子役) 待ちに待った劇場版。また新たに動き出すAqoursのみんなに出会えたアフレコでした! 集大成ともいえる劇場版のアフレコを終えた時、悲しくなるのかなと思っていたんです。でもなんだか不思議と気持ちは画面の向こうにいるAqoursのみんなと同じ方向を向いています! 笑顔でアフレコを終えられて、ホッとしています。みんなで成長できた、そんな劇場版アフレコでした。ありがとうございました!

高槻かなこさん(国木田花丸役) 数日間メンバーと一緒に楽しく収録できました! アフレコは2期のテレビアニメ以来で最初は緊張しましたが、メンバーや花丸ちゃんとの絆ですぐ感覚を取り戻せました♪ メンバー以外の共演者の方々からも刺激をもらい、Aqoursとしてまたステップアップできたと思います! 早くみんなに見てもらって、たくさん語りたいー!

鈴木愛奈さん(小原鞠莉役) 初めて台本をいただいて読んだ時、これどうなっちゃうの!!?っていうワクワクドキドキ展開100%で、笑いも感動もいっぱい詰まってて、「ラブライブ!サンシャイン!!」Aqoursメンバー一人一人の青春に私自身ほんとにのめり込んでしまいました。一緒に学生時代をもう一回楽しんでるような気持ちになりました。

降幡愛さん(黒澤ルビィ役) 率直な感想は、最後の展開にはびっくりしました。ルビィとして、ルビィはどう解釈していくのかアフレコをしながら作っていきました。やっぱりアフレコは楽しいなぁ!!!

◇ファンへメッセージ

伊波さん Aqoursの物語がこうして劇場版にまで飛び出して皆さんの元に届くということで、今からとってもとっても楽しみです! 沼津という小さな海辺の町から始まった私たちの物語がどこまで広がっていくのか、皆さん是非楽しみに待っていてください!!

逢田さん Aqoursの物語のアフレコを9人で一生懸命力を合わせて頑張りました。どうぞ一緒に見届けてください!

諏訪さん テレビアニメの2期が終わってから約1年。アニメで動いてるAqoursに会うのは久しぶりだったのでやっと会えた!という思いでした。久しぶりのAqoursだけど今までとは何かが違う……? 歌も盛りだくさんです!ぜひ劇場でご覧ください!!

小宮さん テレビシリーズのその先が気になっている皆さん!! 劇場で見られる日を楽しみにしていてください! そして、周りに興味はあるけどなかなか「ラブライブ!サンシャイン!!」に手を出す機会がない……というお友達がいたら、ぜひ誘って一緒に劇場まで足を運んでみてくださいね!!

斉藤さん まだか!まだか!と待っている皆様。劇場版、すごいものになりました!!! 素敵なものができました!! 早くみんなに見てもらいたい気持ちでいっぱいです。彼女たちの新しいストーリーを楽しみに待っていてくれたらうれしいです。

小林さん ヨハネも私も、Aqoursに出会っていろんな経験をさせていただきながら、ずっと未来を見つめてきました。少しずつ成長していくみんなとヨハネにドキドキしながら。やっぱり劇場版でのヨハネも、変わらず、すっごくヨハネなんです。私もそんなヨハネを見て、安心したというか。自分らしくヨハネと一緒にAqoursとの未来を歩んでいきたいと改めて思いました!! Aqoursの10人目の皆さんがいてくれれば、どんな未来も、これからも、描けると思ってます! 一緒に描きましょう! Aqoursが劇場で待ってます!

高槻さん また新しいAqoursのストーリーを早くみんなで共有したくてうずうずします! 可愛くて切なくてうれしくて楽しくて、きっとみんな喜んでくれるはず!! アフレコ中、我慢してた分、私は劇場で誰よりも泣く自信があるのでみなさんも負けずにハンカチを持ってお越しください(笑い)。

鈴木さん 誰しもがあった「あの頃」の思い出。楽しいことばかりじゃない、苦しかったことや悔しかったこと、いろいろなことを乗り越えて、今の自分がいるんですよね。この作品を通して、Aqoursが皆様をもう一度青春時代に連れていけたらといいなって思います。

降幡さん テレビシリーズからついに劇場版ということで、パワーアップしています!!! Over the Rainbowのタイトル通り、虹を越えた先にある未来を楽しむAqoursを改めて応援してください!!!!!!