インタビュー第3弾では、シリーズ前作「コール オブ デューティ ワールドウォーII」のJeSU認定プロチーム「Rush Gaming」のGreedZzさん、そして「コール オブ デューティ」初心者プレイヤーの赤谷玲菜さんに本作への感想をいただき、それぞれ映像を公開いたしましたので是非ご覧ください。

■「ブラックオプスパス」特典紹介トレーラーを追加公開

また、「コール オブ デューティ ブラックオプス 4」の体験をさらに拡大して楽しめる「ブラックオプスパス」の特典の一部を紹介する映像を2本公開いたしました。「ブラックオプスパス」はマルチプレイヤーモード、ゾンビモード、そして「BLACKOUT」まで、それぞれのモードに向けた以下の新コンテンツ提供を、順次予定しております。

ゾンビマップ「Classified」

4つの新たな追加ゾンビ体験

12個のマルチプレイヤーマップ

「SHADOWMAN」を含む 4人のBLACKOUT用限定キャラクター

(C) 2018 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, CALL OF DUTY, CALL OF DUTY BLACKOPS, and the shield logo are trademarks of Activision Publishing, Inc. All other trademarks andtrade names are property of their respective owners.