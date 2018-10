米ULA(ユナイテッド・ローンチ・アライアンス)はパネルディスカッションにて、次世代ロケット「ヴァルカン」の初打上げを2021年4月に延期することを明かしました。

ULAでチーフ・オペレーティング・オフィサーを務めるJohn Elbons氏によれば、ヴァルカンの開発は順調に進んでいます。しかし米空軍による認証の関係で、打上げが遅れる見通しとなったのです。また、ヴァルカンの2回目の打上げは2021年8月を予定しています。

これまで、ヴァルカンの打上げは2020年が予定されていました。また今年に入り、ロケット第1段のエンジンとして米ブルー・オリジンの「BE-4」が採用されることも決定されています。

Image Credit: ULA

■ULA Now Planning First Launch of Vulcan in 2021

https://www.space.com/42249-first-launch-ula-vulcan-delayed-2021.html

(文/塚本直樹)