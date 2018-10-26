＜尖閣情勢＞10月25日、日中首脳会談を前に、中国海警4隻が接続水域を出域

能勢伸之

20日午前、中国海警4隻が久場島北北西から接続水域へ

23日午後3時には、2隻ずつ2手に別れて接続水域内を航行

25日午後6時頃、4隻は魚釣島北西から接続水域を出域

第11管区海上保安本部によりますと、20日午前11時44分頃から57分頃にかけて、中国海警局の海警1305・2306・2307・35115の4隻が、久場島北北西から日本の接続水域に入りました。4隻は久場島・魚釣島・南小島周囲の接続水域を航行し、22日には大正島近くを1周し、再び久場島・魚釣島・南小島周囲の接続水域を航行。23日午後3時には、海警1305と35115は南小島東及び東南東34kmを北北東に、海警2306と2307は久場島南東33kmから34kmを北北東に、2手に別れて航行していました。24日午後3時、4隻は合流して魚釣島北北西31kmから33kmを北東に向けて航行。25日午後3時、4隻は久場島北西30kmから31kmを南西に向けて航行していましたが、午後6時17分頃から32分頃にかけて、魚釣島北西から接続水域を出域していたことが分かりました。