■「FINAL FANTASY V」のゲーム映像付きサントラ!

1992年に発売された「FINAL FANTASY」シリーズの第5作目「FINAL FANTASY V」の音楽を、懐かしのゲーム映像と共に再生できるBlu-ray Discへと収録いたしました。「FFサウンドの父」作曲家・植松伸夫氏による郷愁誘うメロディを、本編のストーリーを追いかけるように目と耳の両方でお楽しみいただけます。

■バッツ、レナ、ファリス、ガラフ、クルルの大冒険…「FINAL FANTASY V」の魅力

1992年に発売された「FINAL FANTASY」シリーズの第5作目「FINAL FANTASY V」。ユーモア溢れるキャラクター群、華麗なグラフィック、複数の世界を駆け数々の出会いと別れを経験する壮大なストーリーで、当時シリーズ初となるダブルミリオンを達成。固定パーティーメンバーながらも幅広い戦略を可能にしたアビリティ(得意技)システムにより、プレイヤーの多様な「やりこみプレイ」や「縛りプレイ(限られた条件やスキルでクリアを目指すプレイ)」などが隠れた人気要素となりました。

シリーズ屈指の憎めない名敵キャラ・ギルガメッシュ戦で流れる「ビッグブリッヂの死闘」や、主人公バッツの故郷で聴くことのできる「はるかなる故郷」、序盤を明るく彩るフィールドBGM「4つの心」など、作品の枠を超えて今も親しまれる名曲が本作で誕生しています。

■早期購入特典:スリーブケース(メモリアルバージョン)

本商品の全店舗共通特典として、1992年発売時のオリジナルパッケージをイメージした着せ替えスリーブをご用意いたしました。ソフトを手に取った当時の思い出をお楽しみいただけるデザインとなっております。

※特典は無くなり次第終了となります。

※一部お取扱いの無い店舗等もございます。詳しくは各店舗へお問い合わせください。

■きっともう一度遊びたくなる!思い出を刺激するリバイバルシリーズ

「あの日遊んだ思い出をよみがえらせる」をコンセプトに、発売当時の音楽とプレイ画面をそのまま映像でお届けするサウンドトラック・シリーズ。2018年4月にスタートして以来、これまでに「ゼノギアス」、「Sa・Ga」シリーズ、「FINAL FANTASY I~IV」から計4商品をリリースしてきました。

Blu-ray Discサントラという新たな形で、各楽曲に似合うシーンを全ストーリー中から厳選してディスクに収録し、皆様へお届けします。「この曲といえばこの台詞!」といった定番のセレクトはもちろん、当時のプレイヤーが思わずもう一度コントローラーを握りたくなるようなシーンの数々をお楽しみいただけます。

リバイバルシリーズ過去リリース商品はこちら

http://store.jp.square-enix.com/sp/revivaldisc/index.html

Blu-ray Discサントラとは

目と耳で楽しむ 新たなる音楽リスニングスタイルを提案する、SQUARE ENIX MUSICレーベルの主力商品形態です!ブルーレイディスクの可能性を最大限に引き出した音楽メディア「BDM」の起用により、フルスペックによる高画質と96kHz/24bitの高音質音源(ヴィジュアル&オーディオ)双方の収録を可能とし、劇的な変化を続ける音楽シーンに、新たな音楽の楽しみ方を提案いたします。

mp3オーディオファイルをディスクに収録!

SQUARE ENIX MUSICのBlu-ray Discサントラには、ディスク内にmp3オーディオファイルを収録しています。Blu-rayドライブのあるPCや、ホームネットワーク接続環境でディスク再生時に当該機能を起動させることで、そのmp3オーディオファイルをPCやスマートフォン、ポータブルデジタルオーディオプレイヤーなどにダウンロードして持ち出すことが可能です。取り込んだ音楽をどう聴くかは、ユーザーのライフスタイルや環境次第。自由なミュージックライフを提案いたします。

■商品概要

商品名:FINAL FANTASY V ORIGINAL SOUNDTRACK REVIVAL DISC

品番:SQEX-20059

発売日:2019年1月16日(水)

価格:5,000円(税抜)

収録曲数:67曲予定

仕様:Blu-ray Disc 1枚

発売元:株式会社スクウェア・エニックス

サウンドトラック公式サイト

https://www.jp.square-enix.com/music/sem/page/ff_revival/FF5/

(C) 1992, 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.