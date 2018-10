スカパラ×宮本浩次、夕陽をバックに揃いのスーツを身に纏った最新ビジュアル公開！

東京スカパラダイスオーケストラが現在開催中の全国ツアー初日公演で、エレファントカシマシの宮本浩次をゲストボーカルに迎えてニューシングルをリリースすることを発表し、双方のファンのみならず、多くの音楽ファンや音楽業界関係者からも大きな注目をあびることとなったが、遂にスカパラと宮本浩次による最新ビジュアルが公開された。

夕陽を背にしながらスカパラメンバー9人と宮本浩次による10人の男たちが、えんじ色の揃いのスーツを身に纏い、大人の色気を漂わせながら佇んでいる。シングルタイトルの「明日以外すべて燃やせ feat.宮本浩次」(11月28日発売)とリンクするかのように、ひとりひとりから燃え上がりそうな迫力とカッコよさが滲み出ている。

スカパラはリリースのたびに様々な色の揃いのスーツを着用してきたが、来年デビュー30周年を迎えるスカパラの長い歴史のなかでも“えんじ”は初めてのカラーだ。普段は黒スーツを着用することがほとんどの宮本浩次がえんじ色のスーツを着用していることも注目だ。

アーティスト写真とともに「明日以外すべて燃やせ feat.宮本浩次」のジャケット写真も公開された。[CD+DVD]盤、[CD ONLY]盤ともにスカパラメンバーと宮本浩次がイラストで描かれており、ラフなタッチとシンプルな色使い、そしてどこかノスタルジックな雰囲気が彼らの力強さと強い意思を見事に表現した作品となっている。[CD+DVD]盤の初回出荷分は紙ジャケット仕様になっている。

[CD ONLY]

[CD+DVD]盤

スカパラがクリスマスイブに大阪城ホールで開催するツアーファイナル『スカフェス in 城ホール』に、客演として宮本浩次が出演することも決定しているので、音源で楽しむだけではなく、ライブ会場で生で体感してみてはどうだろうか。

尚、シングルの収録内容も発表され、カップリング曲として、新曲の「Are You Ready To Ska?」とツアー初日公演で披露された「砂の丘~SHADOW ON THE HILL~」の2曲が収録される。

DVDには、「明日以外すべて燃やせ feat.宮本浩次」のMusic Videoに加えて、現在開催中の全国ツアー『SKANKING JAPAN "めんどくさいのが愛だろっ?"編』の初日公演に向けたドキュメントなどが収録される。シングル発売後に開催される福岡2公演、大分公演、愛知公演のライブに参戦される方は、このドキュメント映像を観てしまうとネタバレにつながってしまうので十分注意しよう。