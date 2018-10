■爆破激震!ウラガンキン輝岩種!

新特殊種モンスター「ウラガンキン輝岩種」の強襲クエストが10月29日(月)に狩猟解禁!ウラガンキン輝岩種は氷属性のモンスター!火属性の装備を整えて挑もう!さらにウラガンキン輝岩種の武器の中には、効果中ならどれだけ攻撃を受けても「体力1」で耐え続け生存率を上げる新たな武技を持つものもあるので要注目!

■修練クエスト「ソロ強襲!鋼龍の修練!」

高防御力・覚醒スキル持ちの部位有り!強力な★6防具が手に入るソロ限定クエスト!

■月間挑戦クエスト(マルチ専用)

甘口~激辛まで4段階の難易度が設定された、特効武器種・属性武器限定クエストを配信します。

甘口クエストを4回クリアで狩玉、7回クリアで《プラス強化石》を獲得可能!激辛を5回クリアすると、《全武器種強化石》が手に入る!

ハンターの装備パラメータが所定の値を超える場合、出発時に上限値が適用されます。

ミッション・報酬について一部調整を行いました。

■次回アップデート予告!

11月下旬のアップデート情報を一部先行公開!

