トヨタ「アルファード」「ヴェルファイア」を改良　全グレードにインテリジェントクリアランスソナー標準装備

トヨタは、アルファードならびにヴェルファイアを一部改良し、アルファードは全国のトヨペット店、ヴェルファイアは全国のネッツ店を通じて、2018年10月25日に発売した。

今回の一部改良では、駐車場などでのアクセルの踏み間違いや踏みすぎなどで起こる衝突被害の軽減に寄与するインテリジェントクリアランスソナー（パーキングサポートブレーキ＜静止物＞）を全グレードに標準装備とした。さらに、安全装備の充実を求めるユーザーのニーズに応えるべく、ナビゲーションとのセットオプションとしていたブラインドスポットモニター（BSM）を、デジタルインナーミラーとの組み合わせで、手に入るようにした。同様の改良は、ウェルキャブ（メーカー完成特装車）においても実施されている。

【メーカー希望小売価格】

＜アルファード＞

[(https://autoprove.net/toyota/alphard/176541/attachment/%e4%be%a1%e6%a0%bc01-11/)

＜ヴェルファイア＞

[(https://autoprove.net/toyota/alphard/176541/attachment/%e4%be%a1%e6%a0%bc02-12/)

【ウェルキャブ メーカー希望小売価格】

＜アルファード＞

[(https://autoprove.net/toyota/alphard/176541/attachment/%e4%be%a1%e6%a0%bc03-7/)

＜ウェルキャブ ヴェルファイア＞

[(https://autoprove.net/toyota/alphard/176541/attachment/%e4%be%a1%e6%a0%bc04-3/)

アルファード 車両情報（トヨタ）

ヴェルファイア 車両情報（トヨタ）