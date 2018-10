今回発表された「いつでも冒険モード」は、「Pokémon GO」を起動していなくとも歩行距離を記録・計測し、相棒にしたポケモンのアメを獲得したり、タマゴをかえしたりできるようになる機能だ。

さらにこの新機能では、週ごとのの統計を取れるため、その週に何キロ歩いたかや、タマゴのふかやポケモンのアメ獲得の進捗などの重要な記録を「トレーナープロフィール」から確認できるようになる。

毎週設定される目標を達成すればリワードが獲得できるほか、相棒のポケモンがアメを見つけた時や、タマゴがかえる時にはプッシュ通知を受け取ることも可能だ。「いつでも冒険モード」はいつでも設定可能で、iOSの端末ではApple Healthと、Androidの端末ではGoogle Fitと連動する。

■Niantic CEO ジョン・ハンケ氏からのコメント

Nianticは過去8年間に渡り、人々により活動的に世界を冒険していただけるさまざまな取り組みを行ってきました。Nianticの開発力も向上していく中、どうすればプレイヤーの皆さんに身の周りにある世界の魅力にもっと気付いていただけるきっかけを作ることができるのか、真剣に考えてきました。

このような想いから、本日、みなさんを外に誘い、世界を冒険し、よりアクティブなライフスタイルを送るきっかけを与える、Nianticの「リアル・ワールド・プラットフォーム」の新機能「いつでも冒険モード」をご紹介します。「Pokémon GO」に初めて実装する「いつでも冒険モード」は、スマートフォンをポケットにいれたままで、歩数などをゲーム内に記録できる機能です。アプリを開いていなくても記録ができるために、スマートフォンの電池にも優しく、トレーナーのみなさんの毎日をいつでも冒険に変えることができます。将来的には、Nianticの他のサービスにおいても同様の機能を導入したいと考えています。

「Pokémon GO」のトレーナーのみなさんがとてもアクティブに外に出て歩いていることに驚かれる方はあまりいないかもしれませんが、2018年、「Pokémon GO」のトレーナーは2017年に比べて、すでに53%も長い距離を歩きました。また、全世界2000人を対象にした直近のNianticの調査によると、70%が「Pokémon GO」が普段から歩くモチベーションとなっていると感じており、64%がゲームがより多く外に出るきっかけになったと回答しました。さらに、47%がゲームを通して身体的な活動レベルが上昇したと感じており、また、同じくらいの割合の方々が「Pokémon GO」が他の人々とつながるきっかけになったと回答しています。トレーナーの皆さんからのこのようなご意見は、Nianticがゲームを開発するためだけでなく、今回の「いつでも冒険モード」のような機能に投資し、人々を外に連れ出し、よりアクティブな生活を送れるきっかけを作り出したいというNianticの取り組みを促してくださいます。

「いつでも冒険モード」により、アプリを起動していなくても、トレーナーの皆さんが朝の通勤、散歩、ランチ時の外出、夜のジョギングなどで移動した距離を「Pokémon GO」に反映させることができるようになり、その距離に応じて相棒のポケモンから「アメ」を受け取ったり、「タマゴ」をかえすこともできるようになります。また、新しい要素として、週ごとに歩いた距離で報酬が受け取れるようになります。

トレーナーの皆さんから「Pokémon GO」の活動を通じて、体重を減らしたり、不安を克服して新しい友達を作ったりするなど、素晴らしいエピソードを聞くたびにいつも心を動かされます。「いつでも冒険モード」は、皆さんを外に誘い、歩くことを促すと同時に、ポケモンを探したり、風景や音、人々との交流を楽しむなど、トレーナーのみなさんが既に楽しんでいることに対して、ちょっとしたご褒美をお渡しするためのものです。

この新しいゲームプレイシステムは、iOS向け HealthKit、およびAndroid向け Google Fitとバックグラウンドで同期しており、スマートフォンの機種が対応していれれば、週ごとの歩いた距離や消費したカロリー、歩数を「Pokémon GO」内でも確認いただくことができます。「いつでも冒険モード」はまもなく世界中のトレーナーの皆さんにご利用いただけるようになります。楽しみにお待ちください。

2019年には、皆さんと一緒により長い距離を冒険できますように!

