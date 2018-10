■一騎当千ハイスピードアクション「クロワルール・シグマ」

「クロワルール・シグマ」はsouvenir circ.が開発した、わらわらと湧いてくるモンスターを4人の主人公を操作してひたすら倒していく爽快感抜群の一騎当千バトルアクションゲーム。4つまで持ち込める武器の組合せを選び抜き、自分だけのコンボスタイルを確立しよう。

また、ゲーム中で手に入る金と銀のコインで購入することができる装飾品で、キャラクターの外見をコーディネート可能。装飾品にはスキルの効果が付加されている。外見を選ぶか、性能を選ぶかはプレイヤー次第だ。

なお、Nintendo Switch版ではこれまで追加コンテンツ等として配信されてきた追加衣装が、すべて同梱されている。

「クロワルール・シグマ」のニンテンドーeショップでの配信開始は2018年11月1日からとなる。10月18日からは30%offであらかじめダウンロードを受け付けている。

ニンテンドーeショップ配信ページ

https://ec.nintendo.com/JP/ja/titles/70010000003218

■2.5Dシューティング「アスタブリード」

異星と地球の技術が融合した宿命の機体“クロスブリード”を操り、ド派手に、スタイリッシュに戦場を駆け抜ける。ノンストップでゲームプレイが変わり続ける怒涛の展開。縦・横・奥、シームレスに繋がるマルチスクロールの 2.5Dの遊び心地。これが現代のフィーリングを取り入れた、シューティングゲームの進化系だ。

鮮やかに戦うには腕前がモノを言う。ショット・ロックオン・ブレード、三種の兵装を駆使して戦おう。

「アスタブリード」のニンテンドーe ショップでの配信開始は2018年11月8日からとなる。10月25日からは10%offであらかじめダウンロードを受け付けている。

ニンテンドーeショップ配信ページ

https://ec.nintendo.com/JP/ja/titles/70010000013783

■Nintendo Switch版「クロワルール・シグマ」&「アスタブリード」試遊会開催!

Nintendo Switch版の「クロワルール・シグマ」、また近日発売予定となっております2.5Dシューティング「アスタブリード」を一足早く試遊できる体験会が展開されておりますので、ぜひ足をお運びください。

体験会 at 秋葉原

日程:10月28日(日)

13:00~17:00

「アスタブリード」試遊会場:ラムタラエピカリアキバ

http://lammtarra-epixis.main.jp/

「クロワルール・シグマ」試遊会場:ムーラン AKIBA本店

http://e-mulan.com/top/

(C) souvenir circ. All Rights Reserved. (C) Active Gaming Media Inc. All Rights Reserved.(C) Edelweiss All Rights Reserved. (C) Active Gaming Media Inc. All Rights Reserved.PLAYISM, the PLAYISM logo and other related images are registered trademarks of Active Gaming Media Inc.