第1弾の「スペースインベーダー」をはじめ、「パックマン」「ギャラガ」(バンダイナムコエンターテインメント)の人気3機種は、「東京ゲームショウ 2018」にプレイアブル出展をし、メディアや来場者から注目を集め、多くのご予約をいただいております。

第2弾では「ランペイジ」(MIDWAY)、「アステロイド」「センチピード」(ATARI)など、マニア心をくすぐるアーケード人気タイトル3機種がラインナップされています。懐かしい筐体デザインやボール式コントローラーやジョイスティックをそのまま再現しており、それぞれ4つのアーケードゲームタイトルが収録されていることも魅力です。

自宅で遊べるアーケードゲーム機「ARCADE1UP」の第2弾は10月26日(金)よりAmazon.co.jpにて予約受付を開始いたします。

紹介ページ

https://www.taito.co.jp/arcade1up

ランペイジ

MIDWAYの名作ゲームを4種収録

希望小売価格:58,000円(税抜)

発売:2019年1月予定

モンスターを操作して街を破壊しまくる“ランペイジ”

マルチプレイが楽しいファンタジーアクション“ガントレット”

ダチョウに載った騎士が戦う“ジャウスト”

孤高の横スクロールシューティングゲーム“デイフェンダー”

ランペイジ

https://www.amazon.co.jp/dp/B07JPD8Z2J

アステロイド

ATARIの名作ベクタースキャンゲームを4種収録

希望小売価格:58,000円(税抜)

発売:2019年1月予定

360度から迫りくる隕石を破壊する“アステロイド”

3Dと2Dの2つのゲーム性が斬新な“メジャーハボック”

緻密な操作で宇宙船を月面着陸させる“ルナランダー”

画面奥から迫りくる敵を倒す“テンペスト”

アステロイド

https://www.amazon.co.jp/dp/B07JNHRMKR

センチピード

ATARIの名作ボール式コントローラーゲームを4種収録

希望小売価格:58,000円(税抜)

発売:2019年1月予定

迫りくるムカデを倒す大ヒットシューティングゲーム“センチピード”

降り注ぐミサイルを迎撃して都市を守る“ミサイルコマンド”

立体的なフィールドのドットイートゲーム“クリスタルキャッスル”

より完成度を高めたセンチピードの続編“ミリピード”

センチピード

https://www.amazon.co.jp/dp/B07JXYFXKM

MIDWAY, DEFENDER, GAUNTLET, JOUST, RAMPAGE and all related Characters and elements (C) & TM W WarnerBros. Entertainment Inc. (318)Asteroids(R), Tempest(R), Major Havoc(R) and Lunar Lander(R) are all registered trademarks owned by Atari Interactive,Inc. (C)2018 Atari and the Atari logo are registered trademarks owned by Atari Interactive, Inc. All rights reserved.Centipede(R), Crystal Castles(R), Missile Command(R) and Millipede(R) are all registered trademarks owned by AtariInteractive, Inc. (C)2018 Atari and the Atari logo are registered trademarks owned by Atari Interactive, Inc. All rightsreserved.