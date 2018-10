■店頭体験会

「バイオハザード RE:2」店頭体験会の開催が決定。レオン編、クレア編いずれかを選択して遊ぶことができる。王道サバイバルホラーの新たな体験を楽しもう。ゲームを体験いただいた方には先着で、東京ゲームショウ2018で好評だった「オリジナルバックパック(AR搭載)」をプレゼント。また、体験会開催中、ジョーシン ディスクピア日本橋店、ワングーフェスでの体験会会場にて「バイオハザード RE:2」を予約いただいた方には、先着でご予約いただいたバージョンの販促用B2ポスターもプレゼント!

イベントの詳細はコチラ

http://www.capcom.co.jp/game/content/biohazard/info/event/4581

※今回の店頭体験会では、PS4・CERO:D(17才以上対象)版を出展いたします。一部過激な表現を含んでおりますので、予めご了承のうえ、プレイをお楽しみください。

※ジョーシン ディスクピア日本橋店での体験会に参加いただくには会場で配布される整理券が必要です。整理券は12:00~の配布を予定しております。

※つくばセンター広場での体験会に参加いただくには会場で配布される整理券が必要です。整理券は10:00~の配布を予定しております。

※参加者ノベルティは、無くなり次第配布を終了いたします。予めご了承ください。

※「バイオハザード RE:2」のB2ポスターは、既に当該店舗及び当該法人にて予約済みの方におかれても、ご予約済である事を証明できる予約票や予約済のレシートを提示いただければ、先着順でプレゼントいたします。なお、ジョーシン ディスクピア日本橋店では「ジョーシン」にてご予約のお客様のみ、つくばセンター広場では「ワンダーグー」にてご予約のお客様のみ受け付けます。

※事故、混乱防止のため、イベントの運営にあたりさまざまな制限を設けさせていただく場合がございます。

※イベントは事前の予告なく変更・中止となる場合がございます。

※会場内でスタッフの指示、及び注意事項に従わない場合、参加をお断りすることがございます。

※会場内でスタッフの指示、及び注意事項に従わずに生じた事故については、主催者は一切責任を負いません。

※ノベルティの内容、デザインは変更となる可能性がございます。

※手荷物は自己管理でお願いいたします。

■アミューズメント施設体験会

全国7店舗のアミューズメント施設で「バイオハザード RE:2」を体験しよう!体験いただいた方には、オリジナルバックパック(AR搭載)をプレゼント!

全国7店舗のアミューズメント施設で11/10~12/23までの土日に「バイオハザード RE:2」の体験会を開催します!!レオン編、クレア編いずれかを選択して遊ぶことができます。さらに体験いただいた方には東京ゲームショウ2018で話題になった「バイオハザード RE:2」オリジナルバックパック(AR搭載)をプレゼント!

イベントの詳細はコチラ

http://www.capcom.co.jp/game/content/biohazard/info/event/4581

※今回の体験会では、PS4・CERO:D(17才以上対象)版を出展いたします。一部過激な表現を含んでおりますので、予めご了承のうえ、プレイをお楽しみください。

※体験頂ける人数には限りがあります。混雑状況によっては整理券の配布を行います。整理券の配布は店舗開店後、店内所定の場所にて行います。開店前にはお並びいただけませんので予めご了承ください。なお、混雑状況によっては、体験いただけない場合がございます。詳しくは各店舗までお問い合わせください。

※ノベルティの数には限りがあります。無くなり次第、配布終了となります。

※体験会の運営にあたり、事故・混乱防止のためのさまざまな制限を設けさせていただく場合がございます。

※会場に荷物置き場はございません。手荷物はご自身の責任で管理をお願いいたします。

※会場内でスタッフの指示、及び注意事項に従わない場合、参加をお断りすることがございます。

※会場内でスタッフの指示、及び注意事項に従わずに生じた事故について、主催者は一切の責任を負いません。

※体験会は予告なく変更・中止となる可能性がございます。

※ノベルティの内容、デザインは変更となる可能性がございます。

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.