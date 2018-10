■メインキャラクター「ニア」のプレイ動画が初公開!

■ニアCV:「木野日菜」さんのサイン色紙が抽選で当たるRTキャンペーン開始!

ニアCV:「木野日菜」さんのサイン色紙が抽選で当たるTwitterキャンペーン第2弾を開始!応募方法は、FOX公式Twitterをフォローして該当のツイートをRTするだけ!まだ応募されていない方は、今すぐ応募を!

プレゼント商品

ニアCV:「木野日菜」さんのサイン色紙×5名

応募方法

FOX公式Twitterをフォローして該当のツイートをRT

結果発表

応募期間終了後抽選を行い、当選者へTwitterにてDMをお送り致します。

開催期間

2018年10月26日(金)から2018年11月2日(金)14:59まで

■メインキャラクター「ニア」紹介

CV:木野日菜

暴走する超能力を秘めた少女。ゴルゴンと呼ばれる古代の兵器と交換する事が出来る。

ゴルゴンを兄のように従う、優しい面もあるが、戦闘では多くの敵を全滅させるほどの火力を誇る。

任務中はずば抜けた戦闘の才能を発揮するが、コスチュームを着替える事で本来の様々な可愛らしさを目の当たりにする事が出来る。

遠距離攻撃が得意の為、近接攻撃に弱く、近づくと毛嫌いされるか、罵られる事がある。

使用スキルの一部を大公開!

装備セット画像の一部を大公開!

SRガストセット

SRスターキーパーセット

コスチューム画像の一部を大公開!

ブラックコスチューム

アジアンコスチューム

バトル画像の一部を大公開!

ヘルマシーンに直線方向に特攻アタック!

ゴルゴンから放たれる電撃がヘルマシーンを飲み込む!

■事前登録キャンペーン実施中!

「FOX-Flame Of Xenocide-」のサービス開始に先立ち「事前登録キャンペーン」を実施中です。このキャンペーンでは、事前登録いただいたお客様の人数に応じて、もれなく全ての方にゲーム内特典アイテムをサービス提供開始後にプレゼント致します。

なお、事前登録の方法は、公式サイトでの「Twitter」「LINE」「メールアドレス」の何れかの方法にて登録できます。また、詳しいゲーム内特典アイテムについては公式サイト(http://foxmobile.jp)をご覧下さい。

