「FAITH - フェイス」は、広大なオープンフィールドを舞台に爽快感のあるアクションバトルが楽しめるネクソンの新作タイトル。ソロでも楽しめるメインストーリーに加え、2つの勢力が1地域の領地を争う「占領戦」、最大6人のパーティーメンバーで巨大ボスを討伐する「レイドダンジョン」など、多彩なモードを収録している。

今回の先行体験会に先駆けて登壇したキム デフォン氏は、開発元であるNEXON REDの代表取締役社長を務める人物。キム氏はNEXON REDが「AxE」「スペシャルソルジャー」といったRPGやシューティングゲームを開発してきた実績を紹介すると、続けて「FAITH - フェイス」についても2017年の韓国ゲーム大賞で優秀賞を受賞したこと、Google play Koreaでは「2017年の最もポピュラーなゲーム」に選ばれたことをアピールした。

キム デフォン氏

すでに韓国では絶大な支持を得ている作品だが、キム氏によると「既存のPC用オンラインゲームをスマートフォンで再現したい」という思いから企画が始まったという。これを実現するためにゲーム内で表現しているのが、巨大な勢力同士の対立だ。大きな勢力の中に身を置くことで協力、そして他の勢力が存在することで競争が自然な形で生まれ、モバイルMMOとしての大きな流れを作ることに成功している。

本作の勢力は自由を求める連合国ガラノスと、秩序を重んじる神聖帝国ダルカンに二分される。既存のタイトルでは違う種族による対立を描いたものはあったが、本作では「あくまでも人間同士の対立を描きたかった」とキム氏は述べた。どちらの勢力に所属するかはゲーム開始時に選択するのだが、それぞれの勢力固有のキャラクターや職業が存在し、服飾や建築様式でも特徴が異なるという。

また、スマートフォンのアクションゲームというと操作が難しくなる問題がつきまとうが、本作ではありとあらゆる手段でプレイヤーをサポートしてくれる。周辺のプレイヤーを判別し、自動的にターゲティングをサポートしてくれる「ターゲティングアシスタンス」、マップ画面で敵対勢力のプレイヤーをタップするだけで追跡できる「フィールド追跡システム」などはその一例だ。

このプレゼンでキム氏が特に強調したのが、日本市場のための本格的なカルチャライズだ。ストーリーは日本オリジナルの内容になり、それに合わせてセリフもオリジナルの内容を収録。ボイスには中田譲治さん、能登麻美子さん、佐倉綾音さん、堀江由衣さん、水樹奈々さん、神谷浩史さんを起用することも発表すると、キム氏は「ぜひ音量を上げてプレイしてもらえれば」とクオリティに自信をのぞかせた。

バトルのバランスについても日本のユーザーのテイストに合わせて再調整を施す。日本人が好きなモードを中心に、より遊びやすくなる。さらに3Dモデルも海外版から作り直し、顔立ちや体形が大きく変化している。大人の女性からかわいい美少女へ、特徴がまったく異なるケースもあるようだ。

■多人数での「紛争戦」「レイド戦」に早速挑戦

先行体験会では、多くのプレイヤーと楽しめる「紛争戦」「レイド戦」の2種類を試遊することができた。まず「紛争戦」は、フィールド上の紛争戦地域を舞台に、最大23対23のバトルを楽しめるモード。フィールド上に配置された占領地点を相手よりも長く占領し、勢力の点数が100%になるか、開始から13分経過時点で相手より多くの点数を獲得していれば勝利となる。

占領地点を奪い合うルールは実にシンプルで、オンラインゲームに少しでも触れたことがある人ならすぐにでも楽しめるモードだ。実際、メディア向け体験会ともなると普段からプレイしている人が多いのか、すぐに占領地点での熾烈な争いが始まった。本作のアクションは通常攻撃のほか、4種類の攻撃スキルと3種類の特性スキル、回復アイテム、そして回避行動を選択できる。自動戦闘で手軽にバトルできるのも魅力だが、あえて手動にして、1秒ごとに戦況が変化する中で適切なスキルを選択する緊張感を楽しむのも面白そうだ。

占領地点で両勢力が入り乱れると、地域内にいる人数の多いほうが占領していると判断される。そのため不特定多数に攻撃するよりも、仲間と協力して1人ずつ撃破していくのが得策だと感じた。逆に自分自身が集中的に狙われてしまう可能性も充分あるので、攻撃だけに集中せず、回避行動や回復もしっかりと行いたい。

さらに面白いシステムとして、占領中の勢力は占領地点上で少しずつ、持続的にダメージを受けてしまう。このダメージは決して無視できず、戦っていないはずなのにヒットポイントがほとんどない場面が多々あった。占領しているからと油断せず、時にはヒットポイントに余裕がある仲間と交代するなどの連携が必要だ。しかしそんな余裕を見せていると相手の集中攻撃にあっさり押し倒されてしまう。このあたりの駆け引きが悩ましく、そして最大の魅力と言えるだろう。

一方のレイド戦はその名の通り、同じ勢力の仲間とともに巨大なボス討伐を目指すモードとなる。レイド戦では制限時間が設けられており、時間内にボスを討伐できないと失敗。またすべてのパーティーメンバーが戦闘不能になっても、その時点で終了だ。

今回筆者が挑戦したのは火山地帯で待ち構える「怒りの巨人アフェル」。入り組んだ道の中、ときおり通常モンスターと戦いながら奥へと進むと巨人アフェルが出現。強力な範囲攻撃を繰り出すだけでなく、通常モンスターも湧き出てくるのでなかなか手こずる相手だった。事前に用意されたキャラクターが高レベルだったこともあり倒すことができたが、リリース版では苦戦する人も多くなるだろう。

ちなみにこのレイド戦、曜日ごとにさまざまなモンスターが用意されているようで、野獣、魔物、精霊、竜族と種類も多彩な様子。メインストーリーだけでなく、レイド戦だけでもかなりのボリュームになっていることが伺える。仲間と楽しむもよし、クイックパーティーで気軽に挑戦してみるもよし、人によって異なる遊びかたができるモードだ。

(C) 2018 NEXON Korea Corp. & NEXON RED Corp. & NEXON Co., Ltd. All Rights Reserved.